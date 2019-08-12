Новые рейтинги партий: ярая борьба на втором плане и прежние лидеры

Социал-демократы Литвы, которых возглавляет Гинтаутас Палуцкас, буквально наступают на пятки "крестьянам", а Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) хотя и остается на первом месте, сохраняет свои 20%, таковы данные опроса Spinter tyrimаi.

Компания Spinter tyrimai 17-26 июля провела опрос по заказу портала DELFI, результаты показали, что рейтинги изменились лишь в пределах допустимых 3,1%.

Лидером среди партий остается СО-ХДЛ - в июле 18,2%, в июне - 20,2%.

По мнению доцента университета им. Миколаса Рёмериса Виргиса Валентинавичюса, это не та популярность, которая должна радовать консерваторов.

"В опросах Spinter tyrimаi консерваторы застряли на 18-20%. После трех лет неуспешной деятельности "крестьян" (…) такой показатель - угрожающий симптом. При нормальных обстоятельствах полноценный лидер должен находиться намного выше", – считает Валентинавичюс.

Политолог Рима Урбонайте обратила внимание на то, что самая интересная борьба сейчас происходит на втором-третьем месте между "крестьянами" и социал-демократами.

За "крестьян" в июле намеревались голосовать 11,5% (в июне - 13,7%) участников опроса, а за соцдемов – соответственно 9,5% и 10,5%.

"Похоже они конкурируют за похожего избирателя, которые хотели бы больше левой политики, опеки со стороны государства", – сказал Урбонайте. Если бы выборы проходили в июле, то в парламент попала бы и Партия труда с 5,3%(в июне - 5,2%). Барьер перешагнуло бы и Движение либералов - 5% (в июне 4,6%).

По июльским данным, Партия порядок и справедливость получила бы 4,9%, Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей - 3,2%.

Пока рейтинги не показывают и прорыва Партии свободы, которую возглавляет Аушрине Армонайте (3%, в июне - 3,5%).

В числе политиков, которые могли бы занять пост премьер-министра, лидирует депутат Ингрида Шимоните - 18,3% (в июне 17,2%).

На втором месте действующий премьер Саулюс Сквернялис - 15%, далее идет лидер СО-ХДЛ Габриэлюс Ландсбергис - 7,5%.

На четвертом месте ВРИО министра транспорта Рокас Масюлис - 5,3%, на пятом евродепутат Вилия Блинкявичюте – 3,2%, далее бывший еврокомиссар Витянис-Повилас Андрюкайтис – 2,7%, лидер "трудовиков" Виктор Успасских - 2,6%, Роландас Паксас - 2,4%, затем министр экономики Виргиниюс Синкявичюс - 2,2%, лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис получил 2,1% голосов.

Оценка деятельности правительства Литвы практически не изменилась. 31,7% в июле оценивали деятельность правительства положительно или скорее положительно (в июне 30,8%). Отрицательно или скорее отрицательно деятельность правительства оценивали 64,1% (в июне – 62,2%). 4,2% в июле и 7% в июне – не ответили на этот вопрос.