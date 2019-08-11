В Вильнюсе из торгового центра эвакуировали людей

В Вильнюсе из торгового центра Senukai на улице Викингу в воскресенье днем были эвакуированы люди. Подозревают, что их здоровье было в опасности.

Читательница DELFI сообщила о шуме в пределах супермаркета Nordika. Координаторы заявили, что люди должны были быть эвакуированы из Senukai.

По предварительной информации, в отделе торгового центра было разлито опасное вещество.