Показатели бедности - прогноз на будущее: будем ли мы зарабатывать больше и жить лучше через год?

Министр социального обеспечения и труда Линас Кукурайтис в эфире передачи "День на DELFI" сказал, что из-за уже принятых решений мы увидим другую картину Литвы в будущем. Так он отреагировал на последние статистические данные о бедности.

Он утверждает, что ситуация в Литве изменится

На вопрос о том, почему министр сказал, что ситуация не изменилась, он признал серьезную проблему бедности, но заявил, что прогнозируется улучшение ситуации в 2018 и 2019 годах.

"Есть несколько важных вещей. Мы используем обычную формулу, согласно которой Департамент статистики Литвы представляет опрос 2018 года на основе доходов за 2017 год. Можно сказать, что обсуждается ситуация с бедностью 2017 года. Во-первых, мы можем сказать, что относительная бедность стабилизировалась, поскольку мы наблюдаем относительно устойчивую тенденцию к росту с 2012 года. Во-вторых, бедность измеряется двумя способами: относительная бедность и абсолютная бедность.

Мы наблюдаем значительное снижение абсолютной бедности: около 11% людей живут в бедности, а 23% - в относительной бедности. Далее мы рассмотрим, как мы можем измерить показатели бедности в реальном времени, в актуальном времени. Наши прогнозы показывают, что в 2018 и 2019 годах, о чем Статистическое управление Литвы объявит в следующих годах, ситуация будет значительно лучше. Это потому, что это правительство приняло важные решения по сокращению бедности. Они были сделаны в 2018 году", - сказал Л.Кукурайтис DELFI.

В прошлом году около 312 000 человек жили за чертой абсолютной бедности в Литве: их доход составлял менее 245 евро в месяц на человека или 515 евро на семью из двух взрослых и двух детей в возрасте до 14 лет.

Социальная поддержка была заморожена

Министр подчеркнул, что социальные льготы не увеличивались в течение длительного времени, социальная помощь была заморожена на десять лет.

"122 евро - это сумма субсидируемого правительством дохода, которая также была увеличена этим же правительством. Я просто хотел бы сказать, что со времени кризиса субсидируемый государством доход - это именно то, что определяет право на социальные пособия и размер, но оно не увеличилось. Это означает, что на десять лет социальная поддержка была полностью заморожена. Когда мы пришли, мы увеличили это пособие, оно росло с каждым годом. Это уже большая работа, чтобы гарантировать, что по крайней мере те, кто живет на социальные пособия, не будут еще более бедными. (…) Я согласен, что когда дело доходит до бедности, речь идет не только о доходах. Если смотреть на 2017 год по сравнению с 2016 годом, он стабилен. Хорошо, что бедность стабилизировалась в растущей экономике. Доходы и рост экономики Литвы довольно быстрые, а это значит, что валовой доход и доходы бедных также растут. Если бы они не росли, то относительная бедность росла бы гораздо быстрее", - говорит Л. Кукурайтис.

В рамках программы министр также отреагировал на заявление главы Национальной сети по снижению нищеты Айсте Адомавичене о том, что в течение многих лет ситуация была стабильно плохой.

"Я много работал с абсолютной бедностью, с людьми, у которых нет дохода. В этой ситуации должна быть гораздо более широкая сеть услуг, чтобы помочь людям узнать, какую поддержку они могут получить, но, к сожалению, не так много людей знают, что они имеют с точки зрения прав, когда их доход настолько низок. Поддержка разделяется муниципалитетами. Это работа и ответственность муниципалитетов, НПО. Это действительно огромная информационная работа. Если мы говорим о возмещении, если мы говорим об услугах на дому, то сервисная сеть является одной из самых слабых областей социального обеспечения. Здесь у нас проблема", - сказал министр.

Показатели мало изменились

Показатели риска бедности рассчитываются на основе доходов за предыдущий год - данные о доходах за 2017 год использовались для расчета показателей риска бедности за 2018 год.

Располагаемый доход за чертой абсолютной бедности получили 8,3% населения из городов (5,5% в пяти крупнейших городах и 13% в других городах) и 16,8% в сельской местности. Абсолютный уровень бедности среди детей в возрасте до 18 лет был выше, чем среди людей трудоспособного или пенсионного возраста. В 2018 году этот уровень составил 14 процентов и был на 2,4 пункта ниже, чем в 2017 году.

Ниже абсолютной черты бедности находились 3% занятых, 50,8% безработных и 13,1% пенсионеров. Абсолютный уровень бедности среди занятых снизился на 1,6 процентных пункта, безработных - на 2,2 процентных пункта, а пенсионеров по старости - на 3,1 процентных пункта.

Черта бедности составила в прошлом году 345 евро

Исключение социальных пособий (кроме пенсий по старости и по случаю потери кормильца) из располагаемого дохода повысит абсолютную бедность до 16,8 процента.

В прошлом году около 645 тысяч человек жили за чертой бедности в Литве, что составляет 22,9% населения страны. Доля населения, живущего за чертой бедности, оставалась стабильной на протяжении многих лет.