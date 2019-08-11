Науседа надеется сформировать всю свою команду к началу осени

Президент Гитанас Науседа планирует сформировать всю свою команду к началу осени, сообщает LRT radijas.

По словам представителей президента, все больше и больше людей начинают работать каждую неделю в президентской канцелярии.

Представителем президента Литвы Гитанаса Науседы по связям со СМИ стал

Антанас Бубнелис. Он говорит, что к команде присоединяются несколько новых людей каждую неделю, и в ближайшее время ожидается несколько советников.

"Можно сказать, что около трети (из советников) все еще ждут присоединения к команде", - говорит он.

Пока главе государства не удалось найти только главного советника по вопросам образования и культуры.

Всего в президентской команде ожидается около 40 человек.