В Литве дорожает рабочая сила, грибов стало меньше, поэтому предприниматели уходят

В Литве стало меньше людей собирающих грибы и ягоды, кроме того, леса стали реже, поэтому грибов становится меньше. Параллельно из Литвы уходят предприниматели, скупающие дары леса.

"Перспективы для бизнеса печальные. Литовских грибов и ягод не хватает, поэтому везут сырье из других стран", – сказал глава Литовской ассоциации предпринимателей, скупающих грибы и ягоды (всего 10 компаний) Виргиниюс Варанавичюс.

Один из руководителей Tandemus, работающей с 1996 г. в Варене, Видмантас Будрикис сожалеет, что работы нет ни у скупщиков, ни у людей.

Между тем глава компании Girios Модестас Масявичюс прогнозирует, что в Литве скоро не останется бизнеса, связанного с сортировкой свежих грибов.

Однако переработчики оружие не складывают – в Литве в это дело инвестировали немало, а развивать этот бизнес на Востоке было рискованно. Некоторые переработчики скупают ягоды у предпринимателей, чтобы компенсировать нехватку даров леса.

Варанавичюс сказал, что переработчики открывают свои филиалы в соседних странах - Беларуси, России и Украине. Там больше лесов, больше людей, собирающих грибы и ягоды, уровень жизни ниже.

"Здесь перспектив нет", – сказал он.

По словам Масявичюса, Литва на карте занимает удачное место. По его словам, лисички на Востоке только на 20% дешевле, чем в Литве. Он также заметил, что в ходе конкуренции, литовские предприниматели подняли цены в Беларуси и России.

Он заметил, что из-за подорожания рабочей силы скоро перерабатывать грибы в Литве будет не выгодно. "Мы не закрываем бизнес, мы перенесем его в Беларусь или Украину, может, и в России, будем там платить налоги", – сказал он.

По словам Будрикиса, перенос бизнеса на Восток представляет риск и из-за отношения жителей тех стран к работе и из-за инвестиций в Литве.

"С работниками сложно, люди другие, не работают и все. Здесь компании много инвестировали, подготовили большие базы, инвестиции в другом месте могут быть убыточными, не угадаешь, где в России растут грибы", – сказал он.

Администратор компании Ekoratas Алдона Юшкявичене сказала, что в другие страны переводить бизнес не спешат, поскольку "весь потенциал" сохранения качества есть в Варене.

По словам главы Adex LT Томаса Гульбинаса, литовскому бизнесу невыгодно инвестировать в переработку в России, поскольку риск слишком высок.

Варанавичюс сказал, что урожай грибов в Литве такой, что хватает только себе на еду, но не для предпринимателей.

"Когда грибов немного, люди не идут в лес, а если кто и идет, но собирает для себя. Перспективы бизнеса очень мрачные. Все изменилось в последние 3-4 года – у старых людей уже нет сил или они ушли в мир иной, а молодежь не идет в лес", – сказал он.

По его словам, на уменьшение урожая грибов влияют и другие факторы: погодные условия (засуха), прореженные в результате вырубки леса. Все литовские переработчики вывозят свою продукцию за границу, где ее высоко ценят.

Однако Варанавичюс заметил, что завоеванную за границей позицию легко утратить, ведь для заказчика важна стабильность.

По словам главы Tandemus, в этом году компания намерена привезти с Востока около 1500 тонн грибов. Adex LT привезет больше 1000 т. По словам представителя Ekoratаs, в прошлом году компания привезла 200 т, а в этом планирует привезти 500 т.

Прошлый год был хорошим для компании Vipreka, удалось скупить много литовской продукции. Но в этом году, по словам Варанавичюса, ситуация хуже.

"Основная продукция - привозная. В прошлом году 70% было местной продукции, а в этом ее будет всего 10%", – сказал Варанавичюс.

В прошлом году компания купила 300-400 т литовской черники, а в этом году – практически ничего скупить не удалось.