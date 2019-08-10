Погода в выходные жителей и отдыхающих на взморье не порадует

Выходные в Литве будут теплыми, пасмурными, с небольшими осадками, а в понедельник станет теплее, возможны грозы, прогнозирует синоптик Литовской гидрометеорологической службы Витаутас Сакалаускас.

"На востоке еще будет солнечно, а вот на западе со стороны моря придут облака. Там небо быстро затянет", – сказал LRT Сакалаускас.

По его прогнозу, во второй половине дня пройдут небольшие дожди.

"В Литве осадков будет немного. Небольшие дожди ожидаются лишь местами, чаще на западе", – сказал он.

"Будет по-летнему тепло, особенно на востоке, во многих районах воздух прогреется до 20-24 градусов тепла, но на западе будет всего 19", – заметил Сакалаускас.

Он заметил, что в Вильнюсе осадки не прогнозируют. Днем будет 21-23 градуса тепла.

В воскресенье и в понедельник будет тепло.

"В понедельник осадков тоже будет немного, дождь пройдет лишь местами. Есть вероятность, что днем кое-где разразится гроза", – сказал Сакалаускас.

В воскресенье будет 12-17 градусов ночью и 22-27 градусов днем.

В понедельник ночью 12-17, а днем 23-28 градусов.