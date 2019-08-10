Департамент полиции информирует, что 9 августа около 15 ч. в больницу привезли младенца женского пола (2019 г.р.). Диагноз: перелом черепа.

По предварительным данным, девочка упала с пеленального стола.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.