В Лаздийском районе дома пострадал младенец

ru.DELFI.lt

Врачи сообщили в полицию о том, что в Лаздийском районе младенец дома получил серьезную травму.

Департамент полиции информирует, что 9 августа около 15 ч. в больницу привезли младенца женского пола (2019 г.р.). Диагноз: перелом черепа. По предварительным данным, девочка упала с пеленального стола. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

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