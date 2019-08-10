За границей на курорте можно прожить неделю, в Ниде - только в выходные

Уже давно говорят о том, что отдых за границей обходится дешевле чем в Литве. Однако в последнее время стало модным проводить выходные на литовском взморье - в Ниде, где отмечают самые высокие цены. Семья со средним достатком на выходные дни в Ниде тратит около 350 евро. Если доходы семьи составляют 800-900 евро, выходные дни в Ниде больше чем за 300 евро – это большая роскошь.

Глава Института финансов банка Swedbank Юрате Цвиликене сказала, что отдых за границей обходится намного дешевле. Это значит, что столько, сколько можно истратить за рубежом за неделю, в Ниде уходить за выходные.

"Если мы говорим о курортах на взморье, например, о НИде, то цены ниже за границей. Если речь идет об озерах, сельском туризме, то еще можно придумать, где дешевле, но опросы показывают, что Нида, Неринга по карману только для людей отдельного класса. Для семьи среднего достатка отдых там недоступен", – сказала Цвиликене.

Однако она отметила, что растет число людей, которые могут позволить себе качественный отдых.

На этой неделе на Facebook в группе "Деньги и дела" она провела опрос, чтобы узнать где и почему люди предпочитают проводить отпуск. 57% из 170 респондентов сказали, что они выбирают за границу, поскольку там отдыхать дешевле, чем в Литве. 22% сказали, что не видят большой разницы в расходах - в Литве и за границей тратят примерно столько же.

За границу люди также едут ради гарантированной хорошей погоды, привлекательных цен, новых впечатлений.

В Литве в августе обещают до 23 градусов тепла. Дорога в Палангу или Швянтои на автомобиле из Вильнюса стоит 50 евро в обе стороны. 7 дней в 3-звездочной гостинице, по данным Booking.com, во второй половине августа в Швянтои будут стоить 230–300 евро, в Паланге – 280–350 eurų.

Мэр Неринги Дарюс Ясайтис сказал DELFI, что цены устанавливает бизнес.

"Наверное, причина кроется в коротком сезоне - всего три месяца, а иногда и короче. Что касается Ниды - она не резиновая, мест там мало. Кроме того, работает реклама - приезжают туристы из Франции. Предложение, какое есть, а бизнес поднимает цены. Многие хотят сюда приехать, но мест на это время нет даже на 2021 год", – сказал Ясайтис, заметив, что в Неринге хорошо не только летом.

"Предлагаю приезжать сюда осенью, там зелено и красиво", – заметил мэр.

Он защищал цены, заметив, что в Вильнюсе нет мест, где можно пообедать за 3-6 евро.

"Я могу сказать, что существует большая разница. Молодежь, например, открыла для себя Нерингу, они здесь нашли себе место. Есть ли в Вильнюсе обеды по 3-6 евро? А в Ниде есть такие места. Я бывал за границей на курортах, обеды там столько не стоят, а у нас за 17 евро можно получить судака, которого приготовил повар-призер в Англии", – заметил Ясайтис.

В конце июля в общественном пространстве появилась информация о том, что выходные в Ниде через Booking предлагали провести за 1200 и за 1235 евро. По словам мэра – это надуманные цены. Он уверял, что выходные для двоих стоят 350 евро, но если им хочется роскоши, то такой отдых может стоить и 2000 евро.

Цвиликене подчеркнула, что за 350 евро за границей можно отдыхать неделю.

"Я лишь могу согласиться с тем, что зарплаты растут и появляется больше людей, которые могут себе позволить себе отдых за такие деньги. Но 350 евро для семьи со средним достатком за выходные - это много", – заметила экономист.

Обозреватель DELFI Андрюс Ужкальнис сказал, что он может себе позволить отдых в Ниде, но не бахвалится этим. По его мнению, цены там адекватные, а проблема кроется в другом.

"Нида не является малодоступной, как раз она стала доступна для большего числа людей. (...) Появилось больше людей, которые могут себе позволить отдых в Ниде", – сказал DELFI Ужкальнис.

По его словам, некорректно сравнивать цены в Литве с ценами за границей, поскольку люди сравнивают несравнимые вещи.

"Мы часто слышим некорректные сравнения, в Литве одна цена, в Испании - другая. Часто сравнивают разные вещи", – сказал он.