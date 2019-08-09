Президент Литвы положительно оценивает работу спикера сейма

Президент Литвы Гитанас Науседа положительно оценивает работу председателя сейма Виктораса Пранцкетиса, сказал советник главы государства Повилас Мачюлис.

"Президент оценивает работу Пранцкетиса положительно", – сказал Мачюлис в пятницу после встречи президента и главы парламента.

Советник сказал, что на встрече обсуждался новый договор о правящей коалиции, в соответствии с которым Пранцкетис должен уступить пост представителю социал-"трудовиков".

"Это первая встреча руководителей страны такого рода, акцент был на том, как можно достичь благосостояния в государстве, были подведены итоги весенней сессии, обсуждались планы на осеннюю сессию. Президент подчеркнул, что хочет активно сотрудничать с сеймом, как в плане внесения предложений, так и в плане дискуссий о законах", – сказал Мачюлис.

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис призывает Пранцкетиса уйти в отставку, так как правящие договорились отдать должность спикера Литовской социал-демократической партии труда.

Пранцкетис отказывается уходить в отставку, аргументируя такую позицию тем, что сейм назначил его на должность на весь срок полномочий.

Карбаускис сказал, что если Пранцкетис откажется сам уйти в отставку, то совет партии "крестьян" рассмотрит вопрос об исключении его из партии.

Карбаускис заметил, что они постараются отправить Пранцкетиса в отставку с должности спикера, однако процедуры не начаты. Чтобы уволить председателя сейма по причине недоверия, нужно не менее 71 голоса депутатов.