В литовской Паланге прошел сильный ливень в Клайпеде выпала 1/3 месячного количества осадков

Вчера в столице Литвы прошел сильный ливень, в пятницу дожди добрались до взморья. Около 12 ч. в Паланге пошел сильный дождь, началась гроза.

Сильные, но кратковременные дожди на курорте наблюдались и в четверг вечером, дождь шел и ночью. Согласно прогнозам meteo.lt, интенсивные дожди в Паланге будут идти до вечера.

Правда, в Паланге дождь идет с перерывами. На смену сильному ливню приходит время покоя, а потом снова начинается дождь.

В пятницу сильный дождь прошел и в Клайпеде. Основная улица Х.Манто под виадуком превратилась в реку.

Читатели портала DELFI поделились видео, на котором запечатлено, как автомобиль проехал огромную лужу на дороге-реке.

Пожарные-спасатели сказали DELFI, что к ним за помощью никто не обращался. Несколько читателей рассказали, что на ул. Х.Манто некоторым водителям на помощь пришел эвакуатор.