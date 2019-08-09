Поход за грибами еще никогда не был таким легким: мобильное приложение для распознавания грибов

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Лето в этом году началось рано, а дождливые первые дни августа радуют грибников – в лесах и полях много грибов. Если в ближайшие выходные вы отправитесь за грибами, то эксперты советуют взять с собой не только корзину, но и смартфон, советует представитель Tele2 Inovacijų biuras Арнольдас Лукошюс.

1. Съедобный или ядовитый? Вы нашли гриб, но не знаете, съедобный ли он? Или хотите запомнить грибное место? В этом вам поможет приложение Mushroom Identificator. Оно распознает 900 видов грибов – достаточно лишь загрузить фото найденного гриба. Кроме того, приложение постоянно анализирует погодные условия и температуру. В приложении на карте можно зафиксировать грибное место. Правда, информация в этом приложении дана на английском языке. Однако съедобен ли найденный гриб, можно потом проверить на сайте www.grybai.net. „iOS“: https://apps.apple.com/us/app/mushroom-identificator/id1227854971 „Android“: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pingou.champignouf&hl=en_US Mobiliosios aplikacijos, susijusios su grybavimu Foto: Organizacijos nuotr. 2. В лесу не заблудитесь Перед походом в лес стоит приобрести приложение, которое поможет не заблудиться. Один из вариантов – Life360. Это простое в применении приложение, надо лишь, чтобы его загрузили все, кто едет с вами, тогда вы не потеряете своих друзей и родственников, сможете видеть их всех в реальное время. Кроме того, Life360 можно использовать для переписки в общем чате. „iOS“: https://apps.apple.com/us/app/life360-family-locator/id384830320 „Android“: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.life360.android.safetymapd Mobiliosios aplikacijos, susijusios su grybavimu Foto: Organizacijos nuotr. 3. Рецепты грибных блюд Вы набрали полную корзину грибов, но у вас не хватает фантазии, что с ними делать? И об этом позаботились, есть приложение Mushroom Recipes. В нем вы найдете рецепты 99 блюд с фотографиями. Это приложение предназначено для Android. „Android“: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mushroom.recipes&hl=en Mobiliosios aplikacijos, susijusios su grybavimu Foto: Organizacijos nuotr. 4. Для впечатляющих фотографий О грибном сезоне рассказывают и фотографии в социальных сетях. Если вы хотите поделиться фотографиями своей добычи, позаботьтесь о программе для коррекции фотографий. Одна из них - VSCO. Mobiliosios aplikacijos, susijusios su grybavimu Foto: Organizacijos nuotr.

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