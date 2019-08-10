Дочь активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко: После обыска мама готовит нас морально к тому, что ее могут посадить

История гражданской активистки из России Анастасии Шевченко, которой не разрешали посещать больную дочь, стала известна далеко за пределами России. СМИ продолжают следить за судьбой этой семьи. Недавно дочь и сын Анастасии побывали в Литве, где отдыхали в одном из детских лагерей. 15-летняя Влада Шевченко рассказала редакции о том, как живет и с какими трудностями сталкивается семья сейчас.

Пока интервью готовилось к публикации, стало известно о том, что свидетель обвинения по делу Анастасии Шевченко Сергей Рулев написал заявление на несовершеннолетнюю дочь Анастасии Владу с просьбой привлечь её к административной ответственности из-за "оскорбительного" поста в фейсбуке.

Именно Рулев написал донос на члена совета общественной организации "Открытая Россия" Анастасию Шевченко, что и послужило причиной начала уголовной проверки в отношении нее. Сейчас активистка находится под домашним арестом.

21 января рано утром в квартиру к Анастасии Шевченко в Ростове-на-Дону, на тот момент являвшейся членом федерального совета оппозиционного движения "Открытая Россия", пришла оперативно-следственная группа для проведения обыска в рамках возбужденного уголовного дела. Анастасию заподозрили в участии в деятельности нежелательной организации, к числу таких организаций Генпрокуратура РФ относит движение "Открытая Россия". Поводом для возбуждения уголовного дела послужили такие эпизоды преступной, по мнению следователей, деятельности, как участие в дебатах с представителем "Единой России" и организация школы муниципального депутата, где молодых людей, желающих попасть в местные законодательные органы, учат азам проведения избирательной кампании.

С того момента Анастасия Шевченко находится под домашним арестом в ожидании рассмотрения материалов уголовного дела в суде по существу. За эти полгода она успела потерять свою старшую дочь Алину, инвалида с рождения, едва успев попасть к ней в реанимационное отделение менее чем за сутки до смерти. В настоящее время на ее обеспечении находятся еще двое несовершеннолетних детей, а в одной квартире с ними проживает также мать Анастасии Тамара Васильевна.

Мы поговорили с дочерью Анастасии, 15-летней Владой Шевченко, о том, каково это, когда ранним утром приходят с обыском к твоей маме, о том, как ей удалось изменить свою жизнь и стать фактически "аватаром" мамы в социальных сетях и лидером в семье и о том, с какими надеждами в последние месяцы живет она и ее близкие.

- 21 января рано утром к вам в квартиру с обыском пришли следователи и оперативные сотрудники. Понимаю, что тебе может быть сложно и неприятно вспоминать события того дня, но все же попробуй описать, как все происходило.

- Я сплю в такое время, когда мама отводит Мишу в школу (младший сын Анастасии Шевченко - ред.) - в 07:30 ч. утра, так как учусь во вторую смену. В это время они, как и обычно, вышли из дома, и их в подъезде на лестничной площадке встретил следователь со словами "здасьте, мы к вам с обыском". Они заходят в квартиру и кричат "Тамара Васильевна (мать Анастасии Шевченко - ред.), просыпайтесь! Будите внучку". Ну и бабушка тоже проснулась. Они заранее пришли с понятыми.

Семья Шевченко Foto: Asm. albumo nuotr.

Следователь и оперативные сотрудники сразу же запретили маме кому-либо звонить и отобрали телефон. Затем они начали сам обыск. На обыске присутствовал следователь Александр Толмачев. Они стали искать документы на английском, все, что связано с "Открытой Россией" - футболки, флаги. Один из оперативно-следственной группы начал разговаривать с бабушкой. Диалог строился примерно в таком ключе:

- Вы знаете, чем занимается ваша дочь?

- Да, знаю. И я ее во всем поддерживаю.

- А вы знаете, что она помогает американцам?

Бабушке не очень понравился этот разговор. Тем более, что у нас из американцев знакомые только те, кто раньше жили в Ростове, но в какой-то момент переехали и больше никого. Но они же не американцы. Затем этот сотрудник начал запугивать бабушку. Грозить тем, что у мамы могут отобрать родительские права и отправить нас в детдом. На что бабушка отвечала, что вообще-то у них есть отец.

- Сколько по времени длился обыск?

- Он длился примерно до 13:00 ч.

- При этом вы все это время находились в квартире, и никого не выпускали?

- Да, никого не выпускали. Даже Мишу не позволили отправить в школу, хотя мама изначально попросила их разрешить проводить его на занятия бабушке. Но они категорично отказались. В итоге никто из нас в школу не пошел.

- Каким тебе показалось поведение сотрудников? Они это делали нехотя, просто потому что им это приказали, или они проводили обыск с энтузиазмом и действительно верили, что твоя мама работает "на Америку"?

- Скорее с энтузиазмом. Один из них вел себя так, как будто хотел найти что-то опасное, чтобы выслужиться. У нас дома были сумки с символикой "Открытой России". Они их тоже изъяли. Также они обыскали мамину сумку и нашли в ней билет то ли из Ульяновска, то ли в Ульяновск. Его они тоже изъяли как доказательство, что она там была. И тот сотрудник при этом так обрадовался и начал чуть ли не прыгать. Как будто бы Ульяновск имеет какое-то отношение к Америке.

До этого они также разобрали всю бабушкину кровать. А она вообще была не нашей и временно находилась в квартире. Мы не могли ее сложить и попросили того самого сотрудника, чтобы он помог. Он вроде бы помог и весь строил из себя такого доброжелательного, а в итоге он больше всех радовался, когда маму посадили под домашний арест. Такая сволочь, конечно.

- При обыске вам было разрешено перемещаться по квартире или вы все это время сидели в одной комнате?

- Позволялось. Но было очень много понятых и полицейских, около 15 человек. Вся квартира была полностью забита людьми. Им еще постоянно то стульчик принеси, то водички подай, чего они только не хотели. А с 7 утра до 13:00 ч. мы ничего не ели.

- Что было после обыска?

- Где-то в 13:30 ч. маму повезли в следственный комитет. Она сразу же собрала сумку, в которую кинула конфеток, влажные салфетки, раствор для линз. После разговора со следователем, при котором она воспользовалась 51-ой статьей Конституции (позволяет не свидетельствовать против себя и близких людей - ред.), ее отправили в изолятор временного содержания. Следователям, кстати, очень не понравилось, что она взяла 51-ую статью. В ИВС она должна была находиться до суда по определению меры пресечения. При этом там все эти 2 дня не было воды. А она была с "черными ладошками" после взятых отпечатков пальцев и ей нужно было периодически снимать линзы, чтобы они не пересыхали. Если бы она сделала это с "черными руками", то хана и зрению, и линзам. Она элементарно не могла помыть руки и смыть тушь и выглядела так, как будто всю ночь на вокзале спала. Уже на второй день мама обратилась к сотрудникам в ИВС с жалобами на то, что она до сих пор не может даже просто помыть руки.

- Был ли у мамы адвокат в это время?

- У нас сейчас 2 адвоката - местный и московский. Местный адвокат - Сергей Ковалевич. Его нашли мамины друзья. Он первым пришел к ней в ИВС. Следом пришла и хозяйка квартиры, в которую мы переехали после обыска (Семья Анастасии Шевченко проживала в съемной квартире. Во избежание отправки в СИЗО им нужно было официально указать адрес отбытия с домашнего ареста. Однако владельцы квартиры отказались пойти на такое. В результате экстренно была найдена женщина, которая вошла в положение и пошла навстречу Анастасии и ее семье - ред.). Она принесла разной еды, но мама ничего не ела, кроме тех конфет, которые еще дома положила в сумку. Она занималась там, делала физические упражнения, спала на куртке. Мама еще вспоминала, что ей так нравилось спать на этой куртке, так как она пахла домом, а в ИВС тараканы и все такое. Ее больше всего бесило там, что в 6 утра включают свет и громко включают радио. Причем там такие станции, которые мама терпеть не может. Также она шутила потом: "Поспала на нарах и спина прошла". Она содержалась в одиночной камере.

- В квартире помимо тебя и мамы еще находился твой младший брат и бабушка. Какой была ваша первая реакция, когда вы поняли, что цель их визита - обыск в рамках дела, возбужденного в отношении мамы?

- Мы поначалу вообще ничего не поняли. Как только я проснулась, мне даже не дали умыться и первое, что я услышала - это было слово "обыск". Причем за день до этого у нас в школе был случай, что один ученик стукнулся пальцем об парту и получил какую-то травму. Я сначала подумала, что из-за этого инцидента пришли по мою душу. Но оказалось, что все гораздо хуже. Я сразу этого не осознала.

Миша сидел в телефоне. Я не знаю, может это его отвлекало, но он старался не лезть в это дело. А бабушка очень тяжело перенесла этот обыск. У нее постоянно скачет давление, но она отказывается от госпитализации. Когда перепотрошили ее кровать, ее очень возмутило, что следователи лазают в белье, в детских тетрадках. После того как маму увезли на допрос, она начала плакать. Потом она постоянно сидела на телефоне и ждала вестей от мамы. Но ей (Анастасии Шевченко - ред.) позволили позвонить лишь один раз, и то с телефона адвоката. У нас же есть еще кошка. Так вот, она тоже испугалась. Она спряталась до часу дня и я ее вообще не видела.

Кстати, хоть Миша непосредственно в ходе процесса обыска может не сильно и понял, что происходит, тем не менее, последствия этого дня ощущаются в его поведении до сих пор. По делу мамы помимо следователя Александра Толмачева есть еще второй следователь - Вадим Кучин, который не участвовал в обыске. И вот, когда он приходит к нам во время нахождения мамы под домашним арестом, Миша до сих пор берет трубку домофона и, если слышит "следователь Кучин", то кладет ее и не открывает им. Хотя обычно, всегда всем открывает. И следователь, попадая все-таки к нам спустя какое-то время, поначалу спрашивал: "Меня же не было на обыске. Почему он меня боится?". Но для Миши уже слово следователь само по себе не очень приятное.

Семья Шевченко Foto: Asm. albumo nuotr.

- До всех этих событий интересовалась ли ты тем, чем занимается твоя мама и понимала ли, что в сегодняшней России занятие политикой - опасное дело? Или может быть это все проходило стороной и тебе это было не особо интересно?

- Нет, мне это было интересно, но я никогда этим всерьез не увлекалась. По крайней мере до всех этих событий моей основной социальной сетью был "В контакте", потому что там все друзья и одноклассники. А Фэйсбук для меня был какой-то неизведанной сетью. Я никогда не понимала, что там делать, всегда казалось, что там скучно. Теперь же мои подруги обижаются на то, что я им долго не отвечаю, так как очень редко захожу во "В контакте". Я боюсь, что мою личную переписку там читают. И моих подруг, соответственно, тоже. Зато за эти полгода я неплохо освоила Фэйсбук и написала там уже немало постов.

В общем изначально я интересовалась деятельностью мамы, но я не совсем понимала, что это. Я, может быть, воспринимала это как-то неправильно. Да, я знаю, что мама работала в штабе Ксении Собчак во время президентских выборов. Мне казалось, что это круто. Я нередко бывала у нее на работе, была знакома с ее ребятами, знала, что они раздавали агитационные газеты, собирали подписи. Но я не осознавала тогда, насколько это сложно. И только сейчас я это начала понимать, когда более глубже погрузилась в процесс. Мама ведь сейчас, находясь под домашним арестом, баллотируется в Ростовскую городскую думу. Подписи за нее собирали ее друзья и соратники. И я поняла, видя, как они работают, какой это адский труд.

- А как давно мама стала отдавать большую часть свободного времени на занятие политикой?

- После того как она ушла из компании ООО "РОДЕ и ШВАРЦ". Это немецкая фирма, занимавшаяся продажами радиоизмерительного оборудования. Мама работала там лингвистом. Когда она оттуда ушла, то для меня поначалу это был шок. Она вроде там работала и ей все нравилось, но в какой-то момент ей стала надоедать офисная работа.

Хотя на самом деле, политика в ее жизнь пришла даже раньше. Еще когда мы жили в Егорлыке (станица Егорлыкская Ростовской области - ред.), она работала в общественно-политической газете "Заря". Затем мы переехали в Батайск (город в Ростовской области - ред.), и там она также работала в сфере, связанной с общественно-политической журналистикой.

Важным событием в ее жизни, после которого она, наверное, решила окончательно уйти в политику, было жестокое убийство одного из руководителей ростовской фирмы "Астон" и всей его семьи (Зверское убийство 12 человек в станице Кущевская Краснодарского края 5 ноября 2010 года - ред.). Мама также успела поработать в этой компании и знала лично этого человека. После этого она очень сильно поменялась и ей стала интересна политика.

Спустя несколько лет она познакомилась с людьми из движения "Открытая Россия", которые рассказывали, что им очень нравилось состоять там. Ну она и подумала, почему бы не вступить, и возглавила отделение движения в Ростовской области. Затем ее позвали работать в штаб Ксении Собчак, и это было наверно любимое ее место работы. Она каждый вечер приходила домой уставшей, но одновременно довольной. Чувствовалось, что это была какая-то приятная усталость. Я даже скажу, что она "кайфовала" от этой работы.

- В 2014-2015 году, когда я еще жил в России, у меня присутствовала определенная тревога и в то же время моральная готовность к тому, что рано или поздно ко мне могут прийти с обыском. Справедливости ради надо сказать, что они действительно пришли, но это не было какой-то сильной неожиданностью для меня. Как тебе кажется, допускала ли твоя мама такое развитие событий, была ли к этому морально готова и может быть как-то готовила к этому вас?

- Морально она нас начала готовить только тогда, когда ей назначили домашний арест. Она нас сейчас готовит к тому, что ее могут посадить. Она этого, наверное, даже ждет, чтобы побыстрее все это закончилось, потому что дома ей просто невыносимо в 4 стенах. Она ужасно скучает. Однажды она пошла на кухню попить воды и убрала всю кухню, зашла в ванную и убрала всю ванную, то есть, ей реально нечего делать. А в тюрьме хотя бы прогулки (смеется) и это как-то мотивирует. Но а если серьезно, то мама сейчас готовит и учит чему-то нас с Мишей.

Вообще мама, наверное, где-то у себя в мыслях предполагала, что такое может случиться. Но больше она стала об этом задумываться, когда в отношении нее завели второе административное дело (за участие в деятельности "нежелательной" организации - ред.). И то тогда она начала как-то готовить себя, но не нас.

- Январь вообще был очень тяжелым месяцем для вашей семьи. Десятки и сотни тысяч людей со всего мира через публикации в разных СМИ следили за драматическими событиями с твоей старшей сестрой Алиной, которая была инвалидом и находилась на спецсодержании в специализированном интернате. Когда мама попала под домашний арест, Алина заболела и ей были необходимы лекарства, которые в итоге были привезены с задержкой в несколько дней. Ну а самой Анастасии с большим трудом удалось преодолеть всю эту бесчеловечную бюрократическую машину и добиться разрешения следователя на посещение Алины 30 января. 31 января она скончалась. Я бы хотел в связи с этим выразить соболезнования от себя лично и от всей нашей редакции и спросить, стала ли эта трагедия каким-то важным этапом, рубежом, вехой для тебя лично и для всей вашей семьи?

- Вообще мы не уезжали из Ростова, а все нас спрашивали "Почему вы не уехали?". Но мы не могли уехать, потому что Алина, мы не могли ее бросить. Хотя маме предлагали стать председателем "Открытой России", что предполагало переезд в Москву. Но мы не могли, потому что была Алина. Это не было обузой для нас, но мы как-то и не очень стремились к этому. Сейчас мы свободны и можем переехать, но у меня здесь папа, у нас здесь братья и сестры, и мы не очень хотим переезжать.

Семья Шевченко Foto: Asm. arch nuotr.

- При этом мама, насколько я понимаю, почти никому из своих друзей и коллег не рассказывала про Алину и многие были удивлены, когда узнали, что у нее есть еще и третий ребенок?

- Она не любит, когда ее жалеют. Об этом знали только люди из Егорлыка. Но при переезде в Батайск мама решила никому не говорить. А то, что Алина оказалась в интернате, это, по словам врачей, было лучше и для нее самой. У нее были частые судороги и от этого помогало только одно лекарство, для получения которого нужно было получать рецепт и отстаивать очереди в аптеках. Затем его перестали завозить в Россию, а те, которые выписывали Алине, ей не помогали. Алина кричала по ночам от боли. Соседям не очень это нравилось и они даже иногда жаловались. Но окончательно решение отдать ее в интернат было принято тогда, когда врачи объяснили, что второй ребенок, то есть я, может вырасти психически нездоровым. И я действительно в моменты, когда Алина кричала, забивалась по углам и плакала. В итоге врачи убедили, что Алину нужно отдать в интернат со специальным уходом. Окончательное решение принимала вся семья.

- Насколько я понимаю, вы часто навещали ее там?

- Да. В первое время бабушка оставалась со мной, а мама с папой ездили к Алине. Когда мы с Мишей подросли, мама стала брать и нас.

- В советское время доверие и любовь к милиции детям прививали разными способами. Например, было такое произведение Сергея Михалкова, как "Дядя Степа - милиционер". Сейчас наверняка в школах также проводятся различные внеклассные мероприятия и классные часы, главный месседж которых - объяснить детям, что полицейский - это их друг, который борется с преступностью и всегда, в случае необходимости, придет на помощь. И когда в тот день, 21 января, ты увидела с десяток полицейских, которые пришли к вам домой, как к опасным преступникам, не произошел ли у тебя определенный разрыв шаблонов и не пришло ли понимание, что окружающая реальность все же отличается?

- Мне никогда не прививали любовь к милиции (смеется). И я никогда не считала, что полиция придет ко мне на помощь и полицейский - это мой друг. Как-то у меня не было такого.

- Когда маму поместили под домашний арест, ей также запретили прогулки, общение со всеми, кроме следователя, адвокатов и вас, использование социальных сетей и так далее. И в тот момент ты стала ее рупором, начав вести на своей странице в фэйсбуке "Хроники домашнего ареста". Собственно оттуда все и узнают последние новости о ее деле. Легко ли далось решение взять на себя такую ношу, и как ты справляешься с этим на протяжении уже почти полугода?

- Сначала это было ужасно сложно. Мне нужно было писать посты и казалось, что это так весело. Но уже спустя неделю с момента обыска я поняла, что это сложно, потому что люди требуют новостей, постоянно спрашивают у меня в личных сообщениях, как у нас дела и как мама. А что я могу ответить, если мама постоянно только и делает, что все моет - окна, потому что она так хотя бы воздухом дышит, убирает все комнаты в квартире. Плюс ко всему, сам фэйсбук поначалу был для меня сложен, мне не нравился его дизайн и прочее. Но сейчас я уже привыкла и освоила за это время еще и Telegram, поскольку мамины друзья почти все там, так как заботятся о безопасности переписки.

Общается мама в основном только со мной и Мишей. Сейчас же мы уехали в лагерь, дома осталась только бабушка, но она теперь почти не выходит из комнаты, разве что только в туалет и на кухню, так как готовит теперь мама. За несколько дней до нашего отъезда она шутила, что вот вы вернетесь и увидите, что я буду мяукать, как кошка, и жужжать, как пылесос, потому что вместо вас они теперь станут моими собеседниками. Мне еще за эти месяцы маминого домашнего ареста всегда казалось, что она немного обижается на меня, когда я ухожу гулять; а я очень люблю гулять в отличие от Миши, которого тяжело вытащить на улицу. Хотя на самом деле за эти 7-8 месяцев я сильно сократила время на прогулки и меня это даже немного напрягало.

Сейчас еще к нам мало кто приходит - адвокат заходит редко, следователи почти не приходят. Хотя в первые месяцы постоянно кто-то приходил, - следователь, инспектор, адвокат, хозяйка квартиры, - и это прям порой надоедало. Мне кажется, когда мама была на свободе, у нас не было столько гостей никогда.

- 12 июня ты была в Бонне на вручении премии Бориса Немцова, которую в этом году удостоилась твоя мама. Я смотрел репортажи с того мероприятия и слышал речь, которую ты произнесла со сцены. Это был очень сильный и грамотно выстроенный спич. Ты писала эту речь сама или тебе помогали?

- Изначально я писала ее сама, но потом мама начала придумывать шутки. Но мне они не понравились, и я предложила оставить мои. Мы хотели сделать какую-то легкую речь, потому что все выступления там были такие слезливые - про пытки, про обыски, про уголовные дела. И потом в конце я пошутила про президента, и зал так долго смеялся, что мне в какой-то момент стало неловко. Перед поездкой мама меня наставляла, как себя вести, как правильно держать руки. Например, говорила, что ни в коем случае нельзя вставать за кафедру, таким образом, это покажет большую открытость к публике. Причем, я выступала последней, а все остальные номинанты передо мной и никто из них не выходил из-за кафедры. Тогда у меня появились сомнения - а может и мне тоже нужно стоять строго за кафедрой. Плюс ко всему, у меня сломался пояс и я переживала, что если выйду из-за кафедры, то все это увидят. Но в итоге я стояла посередине зала между Жанной Немцовой и Владимиром Кара-Мурзой младшим, держала в руках награду и прикрывала ей сломанный пояс (смеется).

А возвращаясь к речи, то я изначально писала ее сама, а потом мы вместе с мамой правили. Когда я уже села на место после вручения награды, я поняла, что забыла сказать в речи несколько моментов и подумала: "Блин, может еще раз выйти". Ну а потом, пересматривая видео со своим выступлением, мне очень не нравилось, что между фразами я использовала такие звуки как "а-а-а" и "э-э-э".

- А вообще я заметил по твоим соцсетям, что ты сейчас являешься таким своеобразным лидером в семье - ходишь за продуктами, оплачиваешь ЖКХ, провожаешь младшего брата Мишу в школу, гуляешь с ним. Легко ли тебе далось это вынужденное и преждевременное "взросление", если можно так сказать?

- Мне на самом деле было не очень сложно. Просто проблема в том, что мне еще нет 18 и многие вещи я не могу самостоятельно делать. Поэтому зачастую бабушке приходится мне помогать, а она не очень любит ходить по таким делам. Мне, правда, это тоже не доставляет большого удовольствия, но никуда не деться. В первые разы мама мне все буквально разжевывала - в какую дверь постучать, где повернуть направо или налево, что спросить в этом кабинете и так далее. Теперь это у меня уже дошло до автомата. Бабушке мама тоже поначалу все детально расписывала, но она все равно ничего не понимала. И у бабушки часто хорошая "отмазка" - я не умею (смеется). Например, надо вызвать такси. Бабушка говорит: "Влада, заказывай сама. Я не умею".

- В твоем возрасте есть и другие интересы - какие-то личные дела, прогулки с подругами и друзьями и так далее. Хватает ли у тебя на это времени и сил или пока все это отошло на второй план?

- В первое время я вообще ни с кем не гуляла. И на меня постоянно обижались друзья, но я им отвечала, что я не могу и у меня дела. Через какой-то период я начала находить время на встречи с одноклассниками. И вот когда я после определенного перерыва появилась в их компании, они еще шутили мол "неужели она вышла, давайте что ли памятник по этому поводу построим". Ну естественно, по-доброму шутили, так как радовались, что я вышла с ними погулять.

При этом я очень часто бываю на свежем воздухе и куда-то хожу, но это все в основном по делам. А чтобы просто пойти погулять - это было редкостью. Сейчас же лето, у меня каникулы, не надо делать домашнее задание, и времени на прогулки стало больше. Правда, так как я закончила 9 класс, мне нужно было сдавать ОГЭ (основной государственный экзамен - ред.), а я еще до сих пор не определилась, кем я хочу стать. Еще я заметила такую вещь. Когда сейчас я выхожу погулять с подружками, я уже непроизвольно начинаю говорить с ними о политике. Они в какой-то момент меня останавливают и начинают говорить о чем угодно - о ногтях, о мальчиках, о детях. Меня, если честно, порой это так раздражает (смеется).

- Как отнеслись к ситуации в вашей семье учителя и одноклассники в школе?

- Абсолютно нормально. Мне кажется, они как-то даже иногда боятся затрагивать эту тему, чтобы не испортить мне настроение. В первое время они все были в шоке и немного напуганы, а затем свыклись. Мой классный руководитель очень понимающе ко всему отнеслась, хотя ей и не нравились мои вынужденные пропуски занятий. Просто был такой период, когда Миша болел неделю, а мне приходилось его водить по врачам.

А так я думаю, что все учителя и все руководство школы в курсе, потому что адвокат мамы как-то приходил к директору общаться по поводу нашей успеваемости. Но никто эту тему старается не затрагивать.

Семья Шевченко Foto: Asm. albumas

- Существует выражение "друг познается в беде". В связи с этим хотелось бы узнать, как в этой ситуации повели себя друзья, коллеги, знакомые, родственники мамы? Разочаровались ли вы в ком-то или все проявили себя достойно?

Прежде всего мы были приятно удивлены тому, как откликнулись на нашу ситуацию некоторые люди, которые были едва знакомы с мамой. Например, Наталья Крайнова, в квартире которой мы сейчас живем. Ведь если бы не она, то мама возможно находилась бы сейчас в СИЗО. Дело в том, что владельцы предыдущей нашей съемной квартиры отказались предоставлять ее как юридический адрес отбытия мамой домашнего ареста. Наталья же делала ремонт в этой квартире для своей мамы. Однако мама у нее умерла, и она поселила в квартире ростовских погорельцев (жертвы пожара, произошедшего в частном секторе Ростова-на-Дону в августе 2017 года - ред.). Когда она услышала про историю моей мамы, то сразу же откликнулась и пришла на помощь. При этом я бы не сказала, что они были лучшими друзьями. Да, они были знакомы, Наталья приходила к маме в штаб Собчак и оставляла подпись за ее выдвижение в президенты, но не более того.

Друзья мамы в основном также повели себя достойно и очень много помогали. Но есть и такие люди, от которых ожидалась большая помощь, но как-то не сошлось. Например, когда нам надо было переезжать, мы с бабушкой вдвоем практически все вещи переносили своими руками. Причем в старой квартире у нас был третий этаж без лифта, с высокими крутыми ступенями и бабушке было тяжело туда подниматься пешком. Был даже один забавный момент. Бабушка складывала вещи в пакеты в квартире, а я спускала их на улицу до такси. Однажды я спускалась по этим ступеням и уже на последней упала. А у меня в пакете была коробка со "сноуболлами" (шарики со снегом - ред.) и разбились самые красивые. Мне в тот момент было все равно на ноги и какие-то синяки, главное, что разбились "сноуболлы". В общем мы довольно долго переезжали.

Ну а так было очень много поддержки. Я до сих пор получаю огромное количество открыток и писем, которые стали отправлять люди из разных стран, особенно из Голландии, после запущенной кампании Amnesty International. И так удачно совпало, что многие открытки на голландском, а мама как раз сейчас его учит.

- Как ты думаешь, чем закончится вся эта история с твоей мамой? Сохраняете ли вы в своей семье оптимизм, чтобы как-то подбодрить ее?

- Да какой там оптимизм (смеется). На самом деле, мы все настроены по-боевому. Я думаю, что еще до сентября ей продлят домашний арест, а потом уже начнется рассмотрение дела по существу. А суд уже может ей дать, либо штраф, либо исправительные работы, либо срок от 2 до 6 лет. И реальный срок нельзя сбрасывать со счетов. Хотя мама и воспитывает нас с Мишей в основном одна, тем не менее, с папой они формально не разведены.

Мама при этом постоянно шутит перед следователями, что они ее вот-вот посадят. Они очень резко реагируют на эти шутки и говорят: "Да вы что? Мы вас просто не можем посадить". Хочется им верить, конечно, но как-то не получается пока.