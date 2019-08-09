В Радвилишкисе нетрезвая женщина выбросила с балкона кота

BNS , ru.DELFI.lt

В Радвилишкисе в среду нетрезвая женщина выбросила с балкона кота. Животное не выжило, Подозреваемую задержала полиция.

7 августа, в 20.50 ч. в Радвилишкисе, на аллее Лайсвес нетрезвая женщина (2,51 промилле) 1976 г.р. выбросила с балкона кота, который разбился об асфальт. Подозреваемую задержала полиция.

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