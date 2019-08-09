7 августа, в 20.50 ч. в Радвилишкисе, на аллее Лайсвес нетрезвая женщина (2,51 промилле) 1976 г.р. выбросила с балкона кота, который разбился об асфальт.
Подозреваемую задержала полиция.
|15:00
|Gyvai / DELFI Dienoje – aštri diskusija: kas kaltas dėl kainų Nidoje ir ar tikrai jos tokios didelės?
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В Радвилишкисе в среду нетрезвая женщина выбросила с балкона кота. Животное не выжило, Подозреваемую задержала полиция.
7 августа, в 20.50 ч. в Радвилишкисе, на аллее Лайсвес нетрезвая женщина (2,51 промилле) 1976 г.р. выбросила с балкона кота, который разбился об асфальт.
Подозреваемую задержала полиция.