9 августа, в 4.44 ч., в Клайпедском районе, на дороге A1, в пределах деревни Гобергишкес, было обнаружено тело мужчины.
По предварительным данным, его сбил автомобиль, скорее всего, грузовой.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
На дороге A1 в Клайпедском районе было обнаружено тело сбитого мужчины, сообщает Департамент полиции.
9 августа, в 4.44 ч., в Клайпедском районе, на дороге A1, в пределах деревни Гобергишкес, было обнаружено тело мужчины.
По предварительным данным, его сбил автомобиль, скорее всего, грузовой.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.