В Клайпедском районе на дороге обнаружили тело сбитого мужчины

На дороге A1 в Клайпедском районе было обнаружено тело сбитого мужчины, сообщает Департамент полиции.

9 августа, в 4.44 ч., в Клайпедском районе, на дороге A1, в пределах деревни Гобергишкес, было обнаружено тело мужчины.

По предварительным данным, его сбил автомобиль, скорее всего, грузовой.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.