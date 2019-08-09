На смену ливням придут неприятные явления: особых перемен в выходные не будет

В пятницу циклон уйдет на северо-восток, а над Литвой будет держаться влажная и прохладная воздушная масса, которая будет время от времени проливаться дождем.

В первой половине дня небольшие дожди ожидаются на западе страны, позже распространятся и на другие регионы. Местами будут идти очень сильные дожди. Температура составит 20-22 градусов, на взморье немного меньше. В столице небольшие дожди пройдут во второй половине дня. Температура составит 21 градус.

В начале ночи на востоке еще могут пройти небольшие дожди. Около полуночи облака рассеются. В Жемайтии ожидается туман. Температура ночью составит 9-14, на Куршской косе 15-16 градусов.

В субботу днем небольшие дожди пройдут в основном на западе страны, местами возможны грозы. Днем воздух прогреется до 20-24 градусов.

В воскресенье небольшие дожди пройдут в большинстве районов страны. Ночью будет 13-18 градусов, а днем 22-27 градусов тепла.

В понедельник ситуация улучшится. Повысится давление, прекратятся осадки. Ночью будет 12-17, днем 24-28 градуса.