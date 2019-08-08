В Вильнюсе снова открыта синагога

В Вильнюсе снова открыта синагога, сообщает Еврейская община Литвы.

"Разногласия по вопросу "увековечивания" памяти Казиса Шкирпы и Йонаса Норейки 7 августа достигли своего пика в общественной жизни Литвы. Радует, что большая часть журналистов и историков объективно освещали эту тему. Мы благодарим вас за гражданственную позицию. Вы защитили историю и совесть Литвы.

На долю председателя ЕОЛ Фаины Куклянски выпала тяжелая миссия. Она приняла решение, которое ей продиктовала печальная история ее семьи и членов ЕОЛ. Это смелое и непростое решение", – цитируются в пресс-релизе слова председателя Вильнюсской религиозной общины Шмуэля Левина.

Он высказал сожаление в связи с тем, что "не была использована эта ситуация для объединения еврейской общины хотя бы на вербальном уровне".

"Для нас важно, как эту ситуацию оценили президент и премьер-министр Литвы, и то, что была обеспечена безопасность. Сегодня, вместе с Фаиной Куклянски, было принято решение возобновить работу общины и синагоги", – писал Левин.

Он заметил, что в эти дни религиозная деятельность общины не была остановлена.

"В Вильнюсе есть достаточно мест для молитвы. Сегодня утром мы уже молились в синагоге и читали Тору. Началась подготовка к молитвам по случаю национального траура - Девятого ава", – писал Левин.

DELFI уже писал, что 5 августа ЕОЛ приняла решение закрыть синагогу и свою штаб-квартиру, поскольку поступали звонки и письма с угрозами.

"В последнее время ЕОЛ получает письма и звонки с угрозами. В контексте царящей и нагнетаемой напряженности ни община, ни Вильнюсская синагога не располагают возможностями обеспечить безопасность бывающих здесь людей, среди которых есть и пострадавшие от нацистов, их семей", – сообщалось во вторник.

ЕОЛ также возмущена тем, что "одна политическая партия" (Союз отечества - Христианские демократы Литвы - DELFI) постоянно изъявляет желание признать убивавших литовских евреев лиц героями страны, а также заявляет о требовании почтить память этих лиц мемориальными досками и другими способами.

То, что имеет место попустительство и остаются безнаказанными публикуемые в открытых для общества аккаунтах партий и их председателей антисемитские комментарии и записи, что даже христианская Святая Мария названа "жидовкой" (Из высказывания Витаутаса Ландсбергиса на его странице в Facebook), вынуждает еще крепче задуматься, находимся ли мы в безопасности? Мы бы хотели услышать мнение и четкую позицию руководства Литвы, будут ли и в дальнейшем в Литве попустительствовать публичной пропаганде в поддержку почитания участвовавших в уничтожении евреев лиц, руководствуясь мнением, навязанным одной политической силой?" - было сказано в сообщении.