Начато расследование в связи с гибелью годовалого ребенка в Вильнюсе

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Начато расследование в связи с гибелью годовалого ребенка в Вильнюсе. Напомним, что 7 августа ребенок выпал из окна на шестом этаже. О том, что начато расследование BNS информировал представитель столичной полиции Томас Браженас.

Расследуют факт лишения жизни по неосторожности. Годовалый ребенок в среду вечером выпал из окна на ул. Тускулену. Малыш находился дома с няней. Няне (1960 г.р.) потребовалась помощь врачей, она сильно испугалась. Ребенок выпал из окна гостиной на 6-м этаже.

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