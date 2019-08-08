Жители Жежмаряй, несмотря на увещевания, выступают против соседства дома для инвалидов

Намерения посетить в Жежмаряй 10 инвалидов, вызвали настоящую бурю. В городке живут 3500 человек. Дискуссии проходят как среди местных жителей, так и среди чиновников.

После того как часть жителей городка выступили против строительства дома для инвалидов, в город приехали представители центральной власти.

Жители Жежмаряй, которые выступили против этой идеи, сказали, что боятся соседства умственно отсталых, поскольку опасаются за свою безопасность и за безопасность своих детей.

Дом опеки планировали строить на участке в 10 соток. Новоселы переехали бы сюда из Стревининкайского дома опеки (находится в окрестностях Жежмаряй).

"Община нападать не будет и никто не говорит, что новые жители не нужны. Мы за, всегда говорили, жители - за, но не в этом месте", – сказал глава Жежмаряской общины Нериюс Мяшкаускас.

Однако в общине есть и те, кто выступает против такого соседства.

"Я не понимаю, как недееспособного человека, умственно отсталого, который неподсуден, от которого отказалась семья, можно интегрировать? Гуделяускене.

На участке на ул. Лауко стоит табличка, которая сообщает о том, что вскоре на этом месте начнется строительство.

Политики, отвечающие за социальную сферу, местный муниципалитет отклонили упреки в том, что жителям не предоставляли информацию.

"Всегда кажется, что информации не хватает, если какой-то вопрос касается тебя лично", – сказала вице-министр социальной защиты и труда Вилма Аугене.

По ее словам, ведется тщательный отбор недееспособных, которые могут жить в обществе, а сам общинный дом будет построен к середине следующего года.

Ее поддержал и мэр Кайшядорского района Дарюс Вилимас: "Только если они будут среди нас, если их не отталкивать, эти люди смогут вернуться к полноценной жизни".

Замдиректора Стревининкайского дома опеки Дангуоле Петрилене сказала, что в социальных сетях люди угрожают забросать новоселов камнями и снять это на видео.

"Страх всегда появляется из неизвестности, из-за предвзятого отношения. Я думаю, это понемногу рассеется", – сказал житель городка Айварас Йоника.

83-летняя Алдона, которая живет рядом с участком, на котором появится Общинный дом, сказала, что недееспособные люди ей не помешают.

"Ведь они не будут совсем больные... Я не против, кому они здесь могут помешать?", – сказала пенсионерка.

По словам Аугене, легче найти место для строительства дома опеки для здоровых детей.

Однако совсем невадво жители Биржай блокировали планы в связи со строительством дома опеки для 8 детей.

Вице-министр заметила, что идет тщательный отбор людей, которых поселяют в подобных домах опеки, стараются учитывать потребности окружающих.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис высказал свое возмущение в связи с ситуацией в Жежмаряй и Биржай. Он сказал, что надругательства недопустимы.

Президент Гитанас Науседа заявил, что ситуация в этих городах наглядно иллюстрирует наличие социального разобщения.