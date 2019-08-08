Новейшие рейтинги политиков Литвы: Грибаускайте забыта, рейтинг Науседы растет

После инаугурации президента Литвы Гитанаса Науседы общество оценило общественных деятелей страны. На вершине рейтинга – трое президентов, лидирует Науседа, а в группе политиков, получающих самую негативную оценку, на первое место вышел глава Минздрава Аурелиюс Верига (ранее эту позицию занимал лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис.

За последний месяц снизился и рейтинг премьер-министра Саулюса Сквернялиса, положительно его оценивают 42%, а отрицательно - 49% жителей.

Лучше всего респонденты оценили Науседу - 85% оценили его положительно и лишь 9% - отрицательно. По сравнению с данными за июнь, рейтинг Науседы вырос на 7%. Впервые с 2008 года Науседа занял первую строку рейтинга.

На втором месте по популярности - экс-президент Валдас Адамкус (83% и 10%).

На третьем - экс-президент Даля Грибаускайте (64% и 30%).

На шестом месте рейтинга спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис (55% и 31%).

По сравнению с данными июньского опроса, за месяц (15-29 июля) улучшился рейтинг лидера либералов Эугениюса Гентвиласа (37% оценивают положительно и 45% отрицательно), улучшился и рейтинг Карбаускиса (соответственно 27% и 65%).

Опрос по заказу информационного агентства ELTA был проведен компанией Baltijos Tyrimai. Его результаты показали, что за месяц на 3% улучшился рейтинг Вигаудаса Ушацкаса (46% и 32%) и лидера Литовской партии центра Наглиса Путейкиса (30% и 53%).

Опрос показал явное снижение рейтингов консерватора Ингриды Шимоните и мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса. По сравнению с июнем, рейтинг Шимоните (46% и 46%) и Шимашюса (38% и 46%) упал на 5%. На 3% за месяц снизился рейтинг Линаса Линкявичюса (51% и 35%).

В рейтинге самых непопулярных политиков на первое место вышел глава Минздрава Верига (67%).

За ним следует Карбаускис - 65% отрицательных отзывов против 27% положительных. Далее идет бывший мэр Вильнюса Артурас Зуокас (64% - отрицательных ответов и 21% - положительных).

Отрицательно оценивают и лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса (63% и 25%), Витаутаса Ландсбергиса (61% и 30%), бывшего европарламентария Роландаса Паксаса (60% и 27%), председателя социал-"трудовиков" Гедиминаса Киркиласа (59% и 24%), лидера Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (56% и 20%), лидера Партии центра Наглиса Путейкиса (53% и 30%), лидера Партии труда Виктора Успасских (53% и 31%), и экс-премьера Альгирдаса Буткявичюса (53% и 34%). Премьера Саулюса Сквернялиса также оценивают отрицательно (49% и 42%).