Налоговая инспекция Литвы дает должникам еще неделю

56 000 жителей Литвы, которые декларировали налоги за 2018 год, до сих пор не заплатили подоходный налог на сумму 6,8 млн. евро, сообщает Государственная налоговая инспекция (ГНИ).

"Больше 239 000 жителей декларировали 159 млн. евро подоходного налога и заплатили эти деньги вовремя, еще 26 млн. евро 100 000 жителей заплатили с опозданием. Оставшаяся, пусть и небольшая часть жителей, не отреагировала на напоминание и призывы ГНИ заплатить налоги", – сказала представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене.

ГНИ указала, что в ближайшую неделю жители могут заплатить налоги или обратиться в ГНИ и попросить отсрочить выплату долга, поскольку за каждый просроченный день считают пеню, через неделю ГНИ запустит механизм взыскания долгов.