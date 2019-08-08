"Черная" среда на литовском взморье: первые жертвы

7 августа был напряженный день для спасателей на литовском взморье. Балтийское море не выглядело угрожающим, однако люди тонули и в Клайпеде, и в Ниде, и Паланге, пишет Vakarų ekspresas.

На пляже I Мелнраге в Клайпеде несчастья удалось избежать – тонул ребенок, мать которого не умела плавать. Полицию и скорую вызвали на пляж около 19 ч.

Заместитель директора Klaipėdos paplūdimiai Александрас Сиакки сказал, что тонул 12-летний ребенок, ему на помощь бросилась мать.

"Ребенок с матерью находились у берега, ребенка подхватило течение, он растерялся. Мать стала кричать и бросилась ему на помощь, несмотря на то, что сама не умеет плавать", – сказал собеседник. Спасатели вытащили на берег обоих пострадавших и передали их врачам. Сиакки сказал, что всегда тонувших везут на проверку в больницу.

В среду на пляжах Мелнраге и Гируляй вывесили красные флаги – купаться запрещено, в Смильтине флаг был желтым – купаться опасно. К вечеру во II Мелнраге и Гируляй уже поменяли флаг на желтый. В I Мелнраге он по-прежнему был красным.

"Там глубоко, дно опасное, это самый опасный пляж. Спасатели разрешили входить в воду только у берега", – сказал Сиакки.

Не так счастливо инциденты завершились в Паланге и Неринге. Там Балтийское море потребовало первые жертвы. В Ниде около нудистского пляжа тонувшего человека заметили в 15 ч.

Глава спасателей Неринги Гинтарас Куприс сказал, что человек был за буйками, а потом оказался под водой. Его искали и спасатели и другие отдыхающие, но не нашли. Через какое-то время море само отдало тело, врачи пытались реанимировать человека, но тщетно. 52-летний гражданин Ирландии скончался.

"Видно человек слишком долго пробыл под водой", - сказал Куприс.

Утонувший отдыхал на пляже с супругой.

В Швянтои люди тонули около полудня. Глава Палангской Спасательной станции Йонас Пирожникас сказал, что у мола тонули четыре человека: мать, отец, их ребенок и еще один родственник.

"Там стояли знаки, запрещающие купание. Люди были далеко от берега. Сначала не было мели, а люди идут туда, где больше волны. Но большие волны начинаются там, где глубина. Волны уносят в море.

Троих удалось спасти. Женщину тоже вытащили на берег, но вернуть к жизни ее не далось. Спасатели и врачи работали около часа, но, к сожалению, было поздно", – сказал Пирожникас.

Утонула 35-летняя женщина из Пренайского района.

По словам Пирожникаса, среда была тяжелой. Людей пришлось постоянно гнать из воды. Висел желтый флаг - купаться опасно.

"Тонули и другие люди, но в других случаях реанимировать пострадавших не приходилось. Море было опасным. День был напряженный, много стресса", – сказал спасатель.

По его словам, за все лето в Паланге спасли 31 утопавшего, 8 реанимировали и передали в руки врачей, 1 утонул. Больше всего людей тонуло в Швянтои.

Куприс сказал, что жители Литвы уже больше реагируют на предупреждения спасателей, но проблемная ситуация с иностранцами - особенно с гражданами России.

Пирожникас подчеркнул, что балтийское море всегда опасное.

"В нем есть течения, ямы. Оно опасное, мы никогда не вывешиваем зеленый флаг. Нужно реально оценивать предупреждения и беречь себя", – сказал спасатель.

В этом году спасатели из разных водоемов Литвы вытащили 70 тел.