До марта 20 000 жителей Литвы должны подключиться к центральной канализации, в противном случае ждут штрафы

В агломерациях (населенных пунктах и городах, в которых проживает больше 2000 человек) до марта 2020 года к центральному водопроводу и канализации должны быть подключены около 20 000 человек, об этом сказал ВРИО министра охраны окружающей среды Кястутис Мажейка.

"Что касается уличных туалетов за пределами агломерации, готовят новые планы по примеру Паневежского района, где проводят не центральную канализацию и водопровод, а индивидуальные очистительные сооружения на два-три дома, которые будет обслуживать муниципалитет, таким образом больше людей будут включены в систему", – сказал Мажейка.

По словам ВРИО министра, до марта 2020 года к центральным сетям должны подключить около 20 000 пользователей, тогда будут выполнены обязательства.

"Об этом говорили, будут штрафы, которые придется платить самим муниципалитетам, которые не достигли требуемого показателя, мы, видя ситуацию, ищем необходимые рычаги", – прибавил Мажейка.

Литва уже получила предупреждения из Еврокомиссии в связи с невыполненными обязательствами – к центральным сетям должны быть подключены не менее 98% жителей агломераций.

В Литве уличные туалеты до сих пор есть как в небольших населенных пунктах, так и в крупных городах.

Если Литва до 2023 года не выполнит свои обязательства, ей грозят миллионные штрафы.

Процедуры против Литвы из-за несоблюдения правил ЕК начала уже в 2017 году.

В феврале 2018 года у Министерства охраны окружающей среды были данные за 2015 год, по которым к центральной канализации и водопроводу в Литве были подключены 72% жителей. По данным за 2016 год, этот показатель составил 73,67%.