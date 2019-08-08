В Литве будет идти сильный дождь

В четверг днем в Литву придет быстро формирующийся циклон. Утром на юге и на востоке страны начнется дождь, который быстро охватит всю территорию страны. Самые обильные дожди прогнозируют на юге и на востоке Литвы.

Днем количество осадков местами может даже превысить половину средней многолетней нормы осадков. Дольше всего дожди будут идти на востоке страны - до позднего вечера, включая Вильнюс. Местами прогнозируют грозы. На западе страны со второй половины дня появятся прояснения.

В первой половине дня будет дуть непостоянный ветер, на востоке страны - северо-восточный, а на западе - северо-западный. Во второй половине дня ветер усилится. Прохладнее всего в этот день будет на юго-востоке страны - 17-19 градусов. В других районах будет 20-22 градуса.

В столице прогнозируют затяжной дождь и прохладу.

В пятницу прогнозируют кратковременные, менее интенсивные дожди, днем во многих районах прогнозируют грозы. Ночью будет 11-16, днем 18-22 градусов тепла.