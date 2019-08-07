В Вильнюсе утонул 9-летний мальчик

ru.DELFI.lt

В среду вечером в Вильнюсе в реке Нерис утонул 9-летний мальчик. Его тело из реки спасатели достали в 20.15 ч.

Полиция получила сообщение о том, что по адресу ул. Вяркю, 100, у ресторана Vandens malūnas, отец не находит малолетнего сына, в 18.40 ч. На берегу осталась одежда мальчика. Через 1,5 часа водолазы нашли в реке тело ребенка.

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