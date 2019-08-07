Полиция получила сообщение о том, что по адресу ул. Вяркю, 100, у ресторана Vandens malūnas, отец не находит малолетнего сына, в 18.40 ч. На берегу осталась одежда мальчика.
Через 1,5 часа водолазы нашли в реке тело ребенка.
В среду вечером в Вильнюсе в реке Нерис утонул 9-летний мальчик. Его тело из реки спасатели достали в 20.15 ч.
Полиция получила сообщение о том, что по адресу ул. Вяркю, 100, у ресторана Vandens malūnas, отец не находит малолетнего сына, в 18.40 ч. На берегу осталась одежда мальчика.
Через 1,5 часа водолазы нашли в реке тело ребенка.