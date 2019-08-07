Защитники Норейки и Шкирпы собрались на митинг в Вильнюсе

В Вильнюсе, у памятника Королю Миндаугасу, 7 августа вечером прошел митинг "Давайте защитим литовских героев!" Участники митинга призывают муниципалитет вернуть памятную доску Йонасу Норейке-генералу Ветре и название аллеи К.Шкирпы. Еще до митинга начались недоразумения.

На митинг пришли несколько сот человек с триколорами, историческими флагами и требовали вернуть памятную доску Норейке.

Участники митинга со сцены не жалели горьких слов в адрес мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, решением которого и была снята доска. Арвидас Юозайтис назвал Шимашюса антисемитом. Он заверил, что памятная доска вернется на то место, где висела с 1997 года.

"Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс вместе со своими пособниками клевещет, разбивает и уничтожает память о литовских героях: 24 июля 2019 года на заседании горсовета решением 21 члена было изменено название аллеи Казиса Шкирпы, командующего восстанием против оккупантов в июне 1941 года.

Перед этим последователь Шимашюса Станисловас Томас молотом разбил памятную доску Норейке на стене библиотеки.

По требованию общества мэрия вернула склеенную доску на место, но по личному решению Шимашюса 27 июля, в 4 ч. утра доску сняли работники компании Grindа и увезли "охранять" на свалку… Кто следующий? Винцас Кудирка? Йонас Басанавичюс? Король Миндаугас? В Вильнюсе неприкосновенны только "памятные" доски убийцам НКВД и КГБ. Возвращаются темные советские времена, поэтому давайте окажем сопротивление, защитим святую память борцов за свободу Литвы!", – сказано в приглашении на митинг.

"Не дадим фальсифицировать историю, переписывать историю нашей Родины! Будем защищать нашу свободу и право самим решать, кто достоин уважения! Приглашаем жителей приходить со свечами, цветами для Героев, плакатами, флагами, фотографиями Героев, песнями о Литве ее защитникам!", – приглашали организаторы, в числе которых были Астра Астраускайте, Кястутис Тамашаускас, Артурас Григас, Альгис Авиженис, Вайдотас Якубонис, Рута Тамкене, Владас Турчинавичюс, Повилас Гирдянис, Сакалас Городецкис.

Организаторы митинга в фейсбуке указали, что мероприятие согласовано с мэрией. Правда, еще до начала митинга начались недоразумения. Сам Городецкис поделился визуализацией рекламы митинга - шарж на тему снятия памятной доски Норейке и Шкирпе.

Создатели шаржа использовали картину Федора Решетникова "За мир!", на плакате указано имя Ремигиюса Шимашюса рядом с изображением петуха и флаги Израиля и общины ЛГБТ, якобы отражающие поддержку мэра Вильнюса. Организатор митинга Астраускайте и сам Городецкис назвали это шаржем и мемом.

Кроме того, на мероприятии в числе участников был указан историк и консерватор, который заявил, что он не будет участвовать в митинге и просил убрать его имя. Однако в среду вечером его имя все еще оставалось в списке.