В Вильнюсе из окна на шестом этаже выпал годовалый ребенок
ru.DELFI.lt
07.августа 2019 17:45
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Vilniuje iš šešto aukšto iškrito vaikas
7 августа, в 16.29 ч., в Вильнюсе врачи скорой помощи обратились за помощью к пожарным-спасателям. Они не могли добраться до годовалого ребенка, который с шестого этажа упал на крышу террасы на первом этаже.
Жителей первого этажа не было дома, поэтому пожарные-спасатели поднялись на террасу. К сожалению, врачи уже ничем не могли помочь пострадавшему, ребенок скончался.
По предварительным данным, ребенок упал с шестого этажа. Дома с ним находилась няня - пожилая женщина.