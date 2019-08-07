В центре Вильнюса появится еще один пешеходный мост

В 2022-2023 гг. рядом с мостом на ул. Гележинё Вилко появится еще один мост - для велосипедистов и пешеходов. Он соединит ул. А.Гоштауро и ул. Упес. Представитель Вильнюсской мэрии Миндаугас Пакальнис сказал DELFI, что новый мост просто необходим, поскольку пешеходам ходить через мост Гележинё Вилко небезопасно и неудобно.

Глава администрации Вильнюсской мэрии Повилас Подярскис 5 августа в социальной сети фейсбук поделился комментарием, в котором было сказано, что новый мост соединит научные, бизнес-учреждения, государственные ведомства и жилые дома, а людям будет проще добраться до проспекта Гедиминаса и Лукишкской площади.

Несмотря на все достоинства будущего моста, жители выразили сомнения в связи с тем, что городу нужен такой мост. По словам читателей, рядом есть мост Гележинё Вилко, Любарто и Жверинский мост.

Однако предлагали использовать эти 5 млн. на реконструкцию имеющихся мостов, другие предположили, что этот задуманный мост связан с тем, что на ул. Упес строят новые объекты, плюс рядом с парламентом есть еще незастроенный участок.

DELFI связался с Миндаугасом Пакальнисом, который сказал, что идея строительства моста в этом месте появилась еще в 2007 году.

"Мост на ул. Гележинё Вилко перегружен транспортом, он упирается в большой транспортный узел, недружелюбный ни по отношению к людям, ни по отношению к велосипедистам", – сказал он, прибавив, что пешеходам по этому мосту ходить неприятно, небезопасно и неудобно.

Еще один аргумент - рост застроек и оживление Салтонишкес. Там появилось много рабочих мест, сам район растет.

"У парламента есть пустой участок. Там тоже есть большой потенциал. Хотя сейчас парламент использует его для парковки, но, я считаю, это позор.

Мы надеемся, что на этой поляне появятся другие объекты, которые будут привлекать людей. Мы думали о культурном назначении, о гостинице, но этот участок не нам принадлежит. Он принадлежит парламентской канцелярии", – сказал он.

Новый мост появится у детской площадки рядом с Green Hall, а на другой стороне - рядом с АЗС.

"Ни с какими компаниями строительство моста не связано. Никак. Нет никакой связи с конкретной компанией. Больше оценивается общий потенциал Салтонишкес, а сделать безопасную велодорожку через мост Гележинё Вилко не получается", – заметил Пакальнис.

Новый мост может появиться в 2022-2023 гг.

"Конкурс проектов пройдет в начале осени, к концу осени подпишут договор. Тогда год будут осуществлять технический проект, значит в конце следующего года надо думать о покупке работ подрядчика, и мост появится через два года", – заметил Пакальнис.

Он подчеркнул, что это будет пешеходный мост. Его ширина - около 8 м.

"Он должен быть крепким, чтобы выдержал снегоуборочные машины, чтобы в случае необходимости по нему могла проехать скорая", – сказал он.