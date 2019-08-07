Правительство Литвы не одобрило запрет курения на балконах

В среду правительство Литвы решило не одобрять рассматриваемые в парламенте поправки, в которых предлагается запретить курение на балконах многоквартирных домов, если против этого выступает хотя бы один житель.

Эта инициатива вызвала широкие дискуссии среди политиков, правительство приняло решение с третьего раза.

В правительственной справке отмечается, что контроль над реализацией такого запрета потребовал бы непропорционально больших финансовых и человеческих ресурсов, доказательный процесс был бы сложным и потребовал бы много времени.

Зарегистрировавшиеся выводы министерство внутренних дел утверждает, что даже после принятия поправок не будет запрещено курить в местах, из которых мы может попасть в квартиры других жителей – например, через открытые окна, входы на лестничные клетки, проходы между домами, воздуховоды.

"Мы предлагаем больше предавать гласности, больше говорить о вреде курения, просвещать людей", – заявил на заседании глава МИД Эймутис Мисюнас.

Отрицательный вывод правительства не обязывает депутатов голосовать против поправок.

С 2014 года Сейм Литвы несколько раз отклонял предложение запретить курение на балконах. Противники поправок заявляют, что этот запрет будет невозможно реализовать.

Сейчас в Литве запрещено курить во всех учреждениях образования и социальных учреждениях, на местах работы, в общих жилых помещениях и помещениях общего пользования, ресторанах, кафе, барах, клубах, интернет-кафе, игорных домах, прочих учреждениях свободного времяпровождения, за исключением специально оборудованных сигарных и трубочных клубов.

Также запрещено курить в салонах автомобилей, если в них находятся лица до 18 лет или беременные женщины.