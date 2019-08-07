Тысячи жителей еще не отказались от уличных туалетов: Литве грозят огромные штрафы

Ассоциация самоуправлений обратила внимание на проблемы в сфере водопровода в стране. Литва уже получила предупреждение от Европейской Комиссии в связи с невыполненными обязательствами – не меньше 98% домов в населенных пунктах, где есть больше 2000 жителей, должны быть подключены к центральному водопроводу и канализации.

Это касается и уличных туалетов, которые до сих пор есть и в небольших и в крупных городах Литвы.

Если обязательства не будут выполнены до 2023 года, то Литву грозят миллионные санкции. Мэрии утверждают, что в Литве в таких населенных пунктах к центральному водопроводу и канализации еще не подключены около 30 000 человек.

По данным ассоциации, еще одна актуальная проблема – финансовое положение компаний, предоставляющих услуги водопровода. С принадлежащих мэриям компаний решено взыскать больше 16 млн. евро за то, что жители не согласились подключиться к центральным сетям.

Сообщается, что в годы финансового кризиса, мэриям не удалось уговорить достаточное количество жителей подключиться к центральному водопроводу и канализации. Несмотря на удобство центральной канализации, некоторые отказались от подключения, поскольку они часть суммы за подключение должны заплатить сами.

Ассоциация самоуправлений отмечает, что мэриям не хватает активной позиции Министерства охраны окружающей среды и помощи в решении существующих проблем.