Кручинскене о действиях прокуратуры: нас преследуют

7 августа в Каунасском окружном суде не удалось начать рассмотрение жалобы Каунасской прокуратуры по делу Эгле Кручинскене. На первое заседание не приехал один из адвокатов Кручинскене, кроме того, не было представителей Службы по правам ребенка.

Правда, сама Кручинскене в суд приехала. Она сказала, что это дело измучило их семью, кроме того, суд уже признал ее невиновной.

"Мы огорчены, что прокуратура обжаловала оправдательный приговор. Мы не видим смысла продолжать все это, с самого начала было ясно, что тут ничего не было. Приехала полиция, увидела, что дети с мамой, дети спокойны, они с отцом, могли уехать, а не заваривать эту кашу, ведь никакого преступления не было. А сейчас нас измучили, подключили умных людей, они пишут бумаги, работают. Зачем все это? Прокурор упомянула, что в Литве такая политика. Это такая политика - преследовать и мучить родителей?

За себя я спокойна, с самого начала, когда меня посадили в полицейский автомобиль, я знала, что я невиновна, что меня отпустят, что я вернусь к детям, что все будет решено. Я знаю, что я невиновна и суд это подтвердил", - сказала Кручинскене.

Женщину обвиняли в том, что она нанесла физическую боль ребенку и нарушила общественный порядок.

"Это было личное дело матери и ребенка. Пострадавших нет, состава преступления нет", - сказала Кручинскене.

Адвокат женщины Саулюс Дамбраускас сказал BNS, что обжаловано решение суда передать дело на рассмотрение полиции.

Расследование было начато в прошлом году, 29 сентября, когда по номеру 112 сообщили, что в Панемунском парке женщина ударила малолетнего ребенка.

Каунасский участковый суд 13 марта объявил, что в деле нет объективных и надежных доказательств того, что малолетний ребенок перенес физическую боль, а действия матери, по мнению суда, не оценивались как нарушение общественного порядка, поскольку Кручинскене решала личный конфликт, совсем не собираясь нарушать общественный порядок.

Однако суд решил, что в действиях Кручинскене можно усмотреть признаки административного правонарушения, поэтому дело было передано в полицию.

Напомним, что дело семьи Кручинскасов вызвало большой резонанс в обществе, поскольку после этого инцидента из семьи забрали двух детей и вернули их только через месяц, когда начались акции протеста.