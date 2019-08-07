Первый фактический руководитель независимой Литвы Витаутас Ландсбергис сказал, что не хотел своими словами оскорбить Еврейскую общину Литвы (ЕОЛ), а лишь хотел напомнить разжигающим антисемитские настроения лицам истоки католической религии.

Ландсбергис сказал, что отреагировавшая на слово "жидовка" председатель ЕОЛ Фаина Куклянски "не ведает, что творит".

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"Моей целью было предупредить литовских глупцов, если их провоцируют сейчас на высказывания против евреев, чтобы они не забывали простую вещь: сама Богоматерь была еврейкой. И все. Но когда люди не могут прочитать двух слов, а читают только одно, то безграмотность удивляет", – сказал BNS Ландсбергис.

Он сказал, что не желает давать оценку действиям ЕОЛ и целям этих действий.

"Но их результат – повышение напряженности. Почему? Не думаю, что это община, я вижу непонимание одного человека. Как (мэр Вильнюса Ремигиюс - ред.) Шимашюс не ведал, что творит, теперь, наверное, госпожа Куклянски не ведает, что творит", – добавил он.

Ландсбергис также считает, что антисемитские настроения и вражду в обществе подогрели решения Вильнюсского муниципалитета и личные решения мэра Шимашюса отказаться от знаков уважения к обвиняемым в антисемитизме, но способствовавшим борьбе Литвы за независимость Казису Шкирпе и Йонасу Норейке-генералу Ветре.

"Без сомнения. Он должен был думать, что из этого может получиться", – сказал он.

ЕОЛ во вторник сообщила, что из-за угроз на неограниченное время закрывает Вильнюсскую синагогу и свою штаб-квартиру в Вильнюсе. ЕОЛ также просит обеспечить дополнительную защиту на случай возможных актов вандализма Вильнюсское еврейское кладбище на Судервеском шоссе.

В среду Куклянски сказала, что ее лично и общину оскорбляет использованное в опубликованном Ландсбергисом стихотворении слово "жидовка", независимо от контекста.

В опубликованном несколько дней назад Ландсбергисом стихотворении говорится: "Больше всего мне не хочется, чтобы мои соотечественники были настроены против евреев после и из-за затмения, которое нашло на Шимашюса", а также сформулировано ожидание, что "появится один, другой еврей разумный и смелый, который не одобрит действия Шимашюса".

"И всем братьям-литовцам говорю и говорю уже четверть века: никогда не забывайте, что Матерь Божья, которой мы молимся, заступничества у которой просим, была святой жидовкой", – завершает стихотворение Ландсбергис.