Куклянски отреагировала на стихотворение Ландсбергиса: слово "жидовка" оскорбительно для меня

Еврейская община Литвы закрыла синагогу в Вильнюсе, чтобы обеспечить безопасность своих людей, сказала председатель ЕОЛ Фаина Куклянски.

По словам Куклянски, некоторые люди разжигают рознь, после того как выросло напряжение в связи с решением столичных властей отказаться от памятных знаков, посвященных лицам, деятельность которых во время Второй мировой войны оценивается неоднозначно.

"У нас есть немало клиентов социального центра, в их числе немало тех, кто пережил Холокост, мы не хотим их дополнительно раздражать эмоционально, а может и физически, они не должны во второй раз переживать то, что уже пережили. Достаточно того, что в прессе появляются такие стихи, в которых упоминается "жидовка святая Мария". Как-то руководство общины должно защитить своих членов от ненужных переживаний", – сказала 7 августа в интервью Žinių radijаs Куклянски.

Она сказала, что слово "жидовка" оскорбляет ее лично, как и других членов общины, и неважно, в каком контексте его использовали.

Витаутас Ландсбергис, когда в обществе появилось напряжение, разместил в фейсбуке стихотворение, в котором сказано: "Больше всего мне не хочется, чтобы мои соотечественники были настроены против евреев после и из-за затмения, которое нашло на Шимашюса", а также выражена надежда на то, что "появится один, другой еврей разумный и смелый, который не одобрит действия Шимашюса".

"И всем братьям-литовцам говорю и говорю уже четверть века: никогда не забывайте, что Матерь Божья, которой мы молимся, заступничества у которой просим, была святой жидовкой", – завершает свое стихотворение Ландсбергис.

"Меня лично слово "жидовка" оскорбляет, я наслушалась этого в школе, мои дети наслушались этого в школе, и наконец пришло время, когда молодежь стала толерантной, когда ситуация в Литве стала космополитической, в отношении евреев у нас на самом деле не было выпадов и проблем. Это разжигание розни появилось не из-за молодежи, не из-за общей ситуации, а из-за некоторых людей, как я понимаю", – сказала Куклянски.

"Да, меня оскорбляет, я не "жидовка", я гражданка Литвы, литовка еврейского происхождения. И я считаю, что это слово оскорбляет не только меня. Я не знаю, кто написал это стихотворение, но если это написал профессор (Ландсбергис - ред.), то он прекрасно знает, что до войны это слово было не комплиментом, а имело определенный оттенок, оскорбительный для другой национальности, другого человека", – сказала глава ЕОЛ.

ЕОЛ возмущена организуемым в среду националистами митингом у памятника Королю Миндаугасу в Вильнюсе. Организаторы митинга говорят, что реагируют на снятие в Вильнюсе мемориальной доски Йонасу Норейке - генералу Ветре и на переименование аллеи им. Казиса Шкирпы.

В конце июля со стены Библиотеки Академии наук им. Врублевских в Вильнюсе была снята ранее вызвавшая дискуссии мемориальная доска Йонасу Норейке - генералу Ветре.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что это было сделано с учетом того, что Норейка утверждал решения нацисткой администрации об учреждении гетто и конфискации еврейского имущества.

Столичный горсовет в конце июля также переименовал аллею им. дипломата и офицера Казиса Шкирпы в Аллею Триколора, как сообщается, из-за декларировавшихся им публично антисемитских взглядов.

Оба решения вызвали и поддержку, и протесты.

Критики призывали отказаться от мемориальной доски Норейке с учетом того, что, будучи начальником Шяуляйского уезда, он подписал документы о создании еврейского гетто и конфискации еврейского имущества.

Защитники сохранения доски утверждают, что Норейка впоследствии сам был вовлечен в антинацистскую деятельность, был арестован Гестапо и стал заключенным концентрационного лагеря Штуттгоф. Они также подчеркивают заслуги Норейки в антисоветском подполье, когда он с соратниками активно готовился к восстанию.

В заключении Центра исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы относительно Шкирпы дана оценка его вкладу в дело сопротивления советскому оккупационному режиму, однако подчеркивается, что в 1940–1941 годах в его деятельности "имели место и проявления антисемитизма".

Полный текст стихотворения Витаутаса Ландсбергиса

БОЛЬШЕ ВСЕГО

Больше всего мне не хочется

чтобы мои соотечественники были настроены

против евреев

после и из-за затмения, которое нашло на Шимашюса.

В тайне лелею надежду

на то что появится один, другой еврей

разумный и смелый

который не одобрит действия Шимашюса

И всем братьям-литовцам

говорю и говорю на самом деле

уже четверть века:

никогда не забывайте

что Матерь Божья

которой мы молимся

заступничества у которой просим

была святой жидовкой.

LABIAUSIAI

Labiausiai nenorėčiau

kad mano tautiečiai nusiteiktų

prieš žydus

po ir dėl Šimašiaus užtemimo.

Slapčia norėčiau

kad atsirastų vienas kitas žydas

protingas ir drąsus

nepritariąs Šimašiui

Ir visiems broliams lietuviams

sakau ir sakau iš tikrųjų

jau ketvirtį amžiaus:

niekada nepamirškite

kad Dievo Motina kuriai

meldžiamės kurios

užtarimo prašome

buvo šventa žydelka.