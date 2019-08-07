В доме спавших с открытым окном вильнюсцев появился нежданный гость

Если вы спите с открытым окном, не удивляйтесь, если ночью вас посетят нежданные гости, например, летучих мышей. Детеныши этих млекопитающих, если родители вывели их рядом с человеческим жильем, уже подросли и выбираются из гнезда, исследуя окружение. Поэтому в июле-августе малышам приходится помогать вернуться домой.

"Ночью я уже спал, когда услышал шорох", – написал в своем письме в редакцию DELFI Альгирдас. "Я зажег свет и увидел, что по комнате мечется летучая мышь. Моя подруга проснулась и стала кричать,затем выбежала из комнаты", – рассказал он.

"Я решил спасти летучую мышь. Открыл окно, но она не хотела вылетать. Села на стену и сидит. Тогда я взял матерчатую сетку, надел на нее, мышь в нее залетела. Потом из сетки мышь вылетела за окно", – рассказал мужчина.

Заблудившиеся летучие мыши попадают не только в дома, но и в другие места. Например, 15 июля утром директор школы-детсада в Илгакемисе (Каунасский район) Аушра Гужаускене заметила, что небольшой колодец с водой полон летучих мышей. К сожалению, все животные были мертвы. Рядом Аушра заметила одного живого малыша. А потом на дне колодца она с коллегами нашли и других шевелящихся детенышей.

Аушра связалась с Содружеством летучих мышей Литвы. На место происшествия приехали специалисты и спасли детенышей, напоили их. С собой они привезли два специальных домика для летучих мышей, подаренных музеем им. Тадаса Иванаускаса и повесили их на деревьях рядом с детским садом. В них они поместили найденышей.

"В первом колодце мы нашли 23 живых малышей, во втором еще 5. Потом еще два дня я находила по трое, потом два дня - по одному. 8 детенышей я достала сама, напоила и поместила в домик. Было интересно. Это не те животные, которых я люблю. Но оказывается, если кто-то нуждается в помощи, неважно, как он выглядит, неважно любишь или нет", – рассказала Аушра.

Председатель Содружества летучих мышей Литвы Дейвидас Макавичюс сказал, что летучие мыши поселились под крышей школы, но любопытные малыши, исследуя окружение, через водосточные трубы попали в колодцы для сбора воды.

По словам натуралиста, сейчас в содружество часто звонят жители и спрашивают, что делать с летучими мышами, как им помочь.

"В июне детеныши появляются на свет, в июле они уже выбираются из гнезда. Пока мамы охотятся, малыши исследуют окружение. Летучие мыши обычно поселяются на чердаках, в стенах, рядом с домами. Летать малыши еще не умеют, поэтому иногда забредают в комнаты", – рассказал Макавичюс.

Он советует не кормить найденышей – лучше отнести их ближе к тому месту, где находится гнездо или колония. Малыша заберет его мама.

Однако иногда летучие мыши залетают в комнату. Это тоже характерно для молодняка, который еще не научился как следует летать.

"Взрослые знают, что в комнате нечего делать. Но молодь не знает и иногда залетает. Животное – в шоке, а человек сразу включает свет. Тогда летучая мышь садится на занавеску или прячется за шкаф – ей страшно. В таком случае надо выключить свет. Если не боитесь, аккуратно возьмите в руки (наденьте перчатки или берите через полотенце и выпустите на улицу. Животному будет неприятно, оно может вырываться, некоторые виды кусаются, поэтому голыми руками лучше не брать", – предупредил Макавичюс.

Если человек боится брать мышь в руки, то можно распахнуть окно, выключить свет и выйти из комнаты, тогда животное сориентируется само и вылетит на улицу.

Важно знать, что некоторые виды летучих мышей не могут подняться с земли, поскольку у них длинные крылья и короткие ноги, поэтому им нужна куда-то заползти.

