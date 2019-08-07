Правление газопередающей компании Amber Grid во вторник утвердило договор с возглавляемой Alvora группой предприятий, сообщила компания. Договор 28 августа еще должны утвердить акционеры предприятия, только тогда он будет подписан, а осенью предполагается начать строительство.

Гендиректор Amber Grid Саулюс Билис говорит, что продолжавшийся более года конкурс был особенно важным этапом этого проекта.

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Победитель конкурса объявлен после того, как Правительственная комиссии, проверяющая сделки стратегических компаний, в конце июля разрешила подписать договор с Alvora. Глава комиссии, вице-канцлер правительства Альминас Мачюлис тогда сказал BNS, что "разрешено заключить сделку с очень четкими рекомендациями по управлению возможными рисками".

Alvora, находящаяся в управлении трех физических лиц, работает в Беларуси и Калининградской области России, где строит здания разного назначения. В этих странах у нее есть дочерние компании Alvora–Bel, Alvora–Balt и "Спецмонтажстрой".

Alvora ранее участвовала в прокладке основных магистральных газопроводов в Литве, а также в прокладке газопровода на Клайпедский терминал сжиженного природного газа.

Amber Grid в конце июля подписала договор с польской компанией Izostal на сумму 31,9 млн евро (с НДС), в рамках этого договора будут поставлены стальные трубы для литовско-польского газопровода (GIPL).

Проект GIPL компания Amber Grid проводит в жизнь вместе с оператором газопередающей системы Польши Gaz-System. Намечается, что газовая перемычка будет введена в эксплуатацию в конце 2021 года.

Протяженность всего газопровода составляет 508 км, стоимость – 500 млн евро, инвестиции на литовской стороне достигнут 136 млн евро.

После создания перемычки в направлении стран Балтии можно будет транспортировать до 27 тераватт-часов газа в год, в направлении Польши – до 21 тераватт-часа, а газовые рынки Балтийских стран станут частью единого газового рынка Евросоюза.