Газопровод в Польшу на территории Литвы за 97 млн евро проложит Alvora

Магистральный газопровод в Польшу (GIPL) на территории Литвы за 96,6 млн евро (с НДС) проложит компания по строительству газопроводов и инженерных сетей Alvora вместе с Siauliu dujotiekio statyba.

Правление газопередающей компании Amber Grid во вторник утвердило договор с возглавляемой Alvora группой предприятий, сообщила компания. Договор 28 августа еще должны утвердить акционеры предприятия, только тогда он будет подписан, а осенью предполагается начать строительство.

Гендиректор Amber Grid Саулюс Билис говорит, что продолжавшийся более года конкурс был особенно важным этапом этого проекта.

Победитель конкурса объявлен после того, как Правительственная комиссии, проверяющая сделки стратегических компаний, в конце июля разрешила подписать договор с Alvora. Глава комиссии, вице-канцлер правительства Альминас Мачюлис тогда сказал BNS, что "разрешено заключить сделку с очень четкими рекомендациями по управлению возможными рисками".

Alvora, находящаяся в управлении трех физических лиц, работает в Беларуси и Калининградской области России, где строит здания разного назначения. В этих странах у нее есть дочерние компании Alvora–Bel, Alvora–Balt и "Спецмонтажстрой".

Alvora ранее участвовала в прокладке основных магистральных газопроводов в Литве, а также в прокладке газопровода на Клайпедский терминал сжиженного природного газа.

Amber Grid в конце июля подписала договор с польской компанией Izostal на сумму 31,9 млн евро (с НДС), в рамках этого договора будут поставлены стальные трубы для литовско-польского газопровода (GIPL).

Проект GIPL компания Amber Grid проводит в жизнь вместе с оператором газопередающей системы Польши Gaz-System. Намечается, что газовая перемычка будет введена в эксплуатацию в конце 2021 года.

Протяженность всего газопровода составляет 508 км, стоимость – 500 млн евро, инвестиции на литовской стороне достигнут 136 млн евро.

После создания перемычки в направлении стран Балтии можно будет транспортировать до 27 тераватт-часов газа в год, в направлении Польши – до 21 тераватт-часа, а газовые рынки Балтийских стран станут частью единого газового рынка Евросоюза.