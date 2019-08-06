Оптимизм европейцев в отношении ЕС растет: показатель Литвы самый высокий

Согласно обнародованному вчера новому исследованию Евробарометра, мнение граждан о Евросоюзе стало намного более положительным во всех областях: от экономики до демократии. Это наилучшие показатели с июня 2014 года, отмечает представительство Еврокомиссии в Эстонии.

Исследование было проведено после выборов в Европарламент в период с 7 июня по 1 июля 2019 года во всех 28 странах-участницах ЕС и в пяти сранах-кандидатах. Помимо прочего, результаты исследования указывают на самую высокую за все времени поддержку евро. При этом самыми важными проблемами союза является миграция и климатические изменения.

1. Доверие и оптимизм в отношении будущего — на самом высоком уровне с 2014 года

Доверие и оптимизм в отношении будущего — на самом высоком уровне с 2014 года и по-прежнему больше, чем доверие в отношении правительств или парламентов стран-участниц. Доверие в отношении ЕС выросло в 20 странах союза: самые высокие показатели наблюдаются в Литве (72%), Дании (68%) и Эстонии (60%). Далее следуют Люксембург (59%), Финляндия (58%), Португалия (57%), Мальта и Швеция (по 56%), Болгария и Венгрия (по 55%), Ирландия, Польша, Нидерланды, Кипр (по 54%),Румыния и Австрия (по 52%), а также Латвия и Бельгия (по 51%).

С момента проведения прошлого опроса осенью 2018 года удельная доля ответивших, в глазах которых ЕС имеет положительный имидж (45%), выросла в 23 странах-участницах. Более всего — на Кипре (до 47%, то есть 11%), Венгрии (до 52%, то есть на 9%), Греции (до 33%, то есть на 8%), Румынии (до 60%, то есть на 8%) и Португалии (до 60%, то есть на 7%). Отмечается, что показатели достигли своего пика за последние десять лет. 37% респондентов считают имидж ЕС нейтральным, а 17% — негативным, и это самый низкий процент за последнюю десятилетку.

Большая часть европейцев настроена в отношении ЕС оптимистично (61%), пессимистичны всего 34%. Больше всего оптимизма в Ирландии (85%), Дании (79%), Литве (76%) и Польше (74%). Менее оптимистичны Соединенное королевство (47% vs. 46%) и Франция (50% vs. 45%).

55% европейцев утверждают, что довольны тем, как действует в ЕС демократия. Это самый высокий показатель с осени 2004 года. Количество недовольных при этом уменьшилось на 5% до 36%.

Большая часть европейцев полагает, что к их мнению в ЕС прислушиваются. Средний показатель на 28 стран составил 56%. Самые высокие показатели в Швеции (86%), Дании (81%) и Нидерландах (76%).

2. Поддержка евро — на рекордно высоком уровне

Поддержка экономическому и финансовому союзу и евро достигла нового рекорда. В еврозоне общую валюту поддерживает 75% респондентов, что на 9% больше, чем весной 2014 года. Поддержка в среднем по ЕС составляет 62%.

Мнение об экономической ситуации в странах ЕС преимущественно позитивное: 49% опрошенных считают ситуацию хорошей, 47% — плохой. В 17 странах (против 16 в 2018 году) большинство респондентов назвало экономическое положение их страны хорошим. Самые высокие показатели наблюдаются в Люксембурге (94%), Дании (91%) и Нидерландах (90%). Меньше всего положительного настроя в Греции (7%), Хорватии и Болгарии (по 20%), Италии (22%), Испании (26%) и Франции (29%).

3. Основными достижениями ЕС считают европейское гражданство и свободу передвижения

Во всех 28 странах более половины опрошенных ощущают себя гражданами ЕС. В целом по союзу этот показатель составляет 73%. При этом, например, отдельно в Люксембурге 93%, Германии 88%, Испании 87%, Греции и Италии по 57% и в Болгарии 52%.

Большая часть граждан ЕС (81%) поддерживает свободное передвижение граждан ЕС.

4. На уровне ЕС все большее беспокойство вызывают климатические изменения и окружающая среда

Люди по-прежнему больше всего обеспокоены миграцией. Эта цифра составляет 34%, несмотря на то, что она значительно уменьшилась (на 6% по сравнению с осенью 2018 года). Осенью 2018 года климатические изменения находились на пятом месте, а в этом году поднялись сразу на второе. Далее идут экономическая ситуация, финансовое положение стран-участниц и терроризм (все аспекты по 18%). Окружающую среду основной проблемой считают 13% респондентов.

Нехватка рабочей силы на уровне ЕС находится на седьмом месте в рейтинге проблем (12%), на уровне государств оставаясь при этом основной проблемой вместе ростом цен, усиливающейся инфляцией, удорожанием жизни и социальным и медицинским страхованием. Далее следуют проблемы климата и энергетики. Миграция впервые с весны 2014 года не вошла в тройку основных проблем на внутригосударственном уровне.