Литовский союз стрелков организует лагерь для 30 детей из Восточной Украины

Литовский союз стрелков организует летний лагерь для 30 детей из Восточной Украины, сообщила во вторник эта общественная организация.

Дети украинских военных, борющихся с поддерживаемыми Россией сепаратистами, проведут в Литве пять дней, их познакомят с историей Литвы, деятельностью Союза стрелков, вместе с молодыми стрелками они попытаются преодолеть импровизированную полосу препятствий, примут участие в спортивных соревнованиях, углубят знания в областях медицины, топографии, будут наблюдать за выступлениями пожарников и кинологов, говорится в сообщении.

"В лагерях союза мы стремимся воспитывать активную молодежь, верящую в себя и обладающую лидерскими качествами. Надеемся, что украинцы, побыв в таком окружении, научатся чему-нибудь новому, приобретут веру в себя, смелее будут добиваться своих целей, отдохнут и вернуться домой с хорошими впечатлениями", – цитируются в пресс-релизе слова главы Союза стрелков Жидрунаса Шадаускиса.

По его словам, большое внимание будет уделяться образовательным и позновательным поездкам в большие города Литвы, будут организованы развлечения.

Украинские дети не в первый раз участвую в лагерях, организуемых союзом.

В этом году в лагерях стрелков побывали около 100 детей из Украины.

По данным ООН, конфликт в Украине уже унес около 13 тыс. жизней.