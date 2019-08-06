Зуокене после возвращения вещей намерена обратиться в полицию

"Несите, завтра опять вынесем", – такими словами супруга Артураса Зуокаса Агне Зуокене встретила мужчин, привезших ящики с вещами. Об этом в репортаже рассказали журналисты Lrytas TV.

На вопрос, что она сейчас предпримет, Зуокене ответила: "Что? Пойду в полицию". Член вильнюсского горсовета Зуокене сказала, что ее о возвращении вещей не информировали.

Ящики привезли работники мэрии и отнесли ее уже не в дом Зуокасов, а в находящиеся по тому же адресу помещения группы BNA. Зуокене прокомментировала это так:

"Это помещения группы BNA, они арестованы. Суд принял такое решение, и вот сейчас человек, который украл у меня акции, сегодня хочет показать себя в роли героя, хочет показать, что это фонд Йонаса Мекаса".

На вопрос журналистов Lrytas TV, что конкретно и почему арестовано, Зуокене ответила: "Все арестовано, они тут ведут свою игру и "подставили" мэрию. Стыдно".

"Задуманный план по передаче вещей мэрии провалился, - сказал Зуокас и прибавил, что помещения не арестованы. – Я говорю, что не арестованы, Зуокене говорит - арестованы. Вы можете выбирать, верить или нет".

DELFI напоминает, что ящики с вещами Йонаса Мекаса и других художников прислали в Литву из США фонду Й.Мекаса. 6 августа их вернули по тому адресу, откуда их вывезли.