В Каунасском аэропорту – новый рекорд пассажиропотока

В июле в Каунасском аэропорту было обслужено 114,2 тыс. пассажиров – максимальный месячный показатель за всю историю деятельности аэропорта.

В июле показатель был на 12 тыс. больше, чем в мае, которая впервые была достигнута шестизначное число пассажиров, сообщила компания-оператор аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai.

"Это абсолютно лучший результат этого аэропорта, если не считать периода, когда по причине реконструкции взлетно-посадочной полосы в столице, самолеты направлялись в Каунас", – отметил в пресс-релизе директор Каунасского аэропорта Каролис Матулайтис.

Количество пассажиров, обслуженных в аэропорту за год – в июне, по сравнению с июлем прошлого года – выросло на 17,5% (в июле 2018 года – 97,2 тыс.). Кроме того, в июле были обслужены 934 рейса (893), самолетами было доставлено 275,7 тонны грузов (237).

По словам К. Матулайтиса, пассажиропоток вырос и по причине начатых в начале этого года чартерных рейсов, кроме того, в июле появились новые направления в Германию, прошли международные военные учения, участники которых прибыли через Каунас.

К 2022 году пассажирский терминал аэропорта планируется расширить, чтобы он мог обслуживать около 2 млн клиентов.