О запрете курения на балконах: с таким же успехом можно запретить курение на Марсе

Предложение о запрете курения на балконах - неосмысленное и неосуществимое, считает глава Литовской жилищной палаты Юозас Антанайтис.

"Очень плохо оцениваю, это популистский выпад. Я сам не курю, а с курением в неположенных местах я боролся бы не законом, а воспитательными методами. (...) Этот запрет практически не осуществим. (...) Я против неосмысленных запретов", – сказал Антанайтис.

По его мнению, обеспечить эффективность такого запрета очень сложно.

"С таким же успехом можно запретить курение на Марсе. (...) Мы не доверяем друг другу. Полиция не может контролировать курящих на балконах, без доказательств наказать не может. Будут контролировать сами люди. Снова будем обнюхивать друг друга, фотографировать, смотреть, жаловаться вместо того, чтобы обняться, дружить, помогать, улыбаться. Даже не оценили тот факт, что фотографировать другого человека без его разрешения нельзя", – сказал Антанайтис.

На прошлой неделе на совещании правительства Литвы высказали идею, что за курящих на балконах будут отвечать сами жилтоварищества. Антанайтис одобрил это предложение и рассказал, как реально можно было бы бороться с курящими на балконах.

"На самом деле жилтоварищества этого делать не могут, поскольку председатель - не полицейский, но и сейчас у каждого дома есть возможность установить внутренние правила. В них можно предусмотреть все, включая запрет на содержание собак и др., тогда за порядком будет само жилтоварищество присматривать. Можно в законе указать, что владельцы каждого дома должны составить такие правила внутреннего порядка, утвердить их, чтобы они распространялись на всех. Сейчас это лишь рекомендация, а стало бы обязательным. Я понимаю, это была бы борьба", – сказал Антанайтис.

Напомним, что 6 августа правительство Литвы обсудит выводы по проекту закона, который передадут парламенту. Цель закона - запрет курения на балконах и террасах многоквартирных домов, если хотя бы один из жителей выступает против.

Проект подготовили депутаты Антанас Винкус, Томас Томилинас и ВРИО главы Минздрава Аурелиюс Верига. Проект также предполагает запрет на курение в павильонах на остановках общественного транспорта, на детских площадках и заведениях общепита.