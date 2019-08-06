Литва требует непризнания российских паспортов жителей Донбасса в ЕС

Литовские дипломаты стремятся к тому, чтобы российские паспорта, выдаваемые в упрощенном порядке жителям Восточной Украины не признавались в масштабе Евросоюза, а если этого добиться не удастся, то будут предприняты односторонние меры, сообщило министерство иностранных дел страны.

"В данный момент мы активно работаем над координированным ответом на уровне ЕС на продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, включая незаконно выдаваемые Российской Федерацией документы жителям Украины на временно оккупированных Россией Донецкой и Луганской областях Украины", – говорится в ответе, предоставленном BNS.

Эти обсуждения Литва подтвердила после того, как Эстония решила не признавать российские паспорта, выданные жителям Донецкой и Луганской областей с 24 апреля, когда президент РФ Владимир Путин утвердил упрощенный порядок предоставления гражданства жителям этих областей.

МИД Литвы отмечает, что настрой не признавать такие паспорта не раз декларировался в различных международных форматах.

"В данный момент в Брюсселе ведутся дискуссии, в которых государства-члены вместе с ведомствами ЕС ищут способы, как реализовать технически скоординированную и единую политику ЕС по непризнанию таких паспортов", – сообщает министерство.

"Мы придерживаемся позиции о том, что когда Еврокомиссия утвердит соответствующие вехи, все члены ЕС на основе общего подхода и едино не признают эти паспорта. Если не удастся прийти к общему согласию, будут введены односторонние меры", – говорится в ответе МИД.

В 2014 году Россия заняла Крымский полуостров и начала поддерживать сепаратистов на Востоке Украины, когда после массовых протестов из страны был вынужден бежать пророссийский президент Виктор Янукович, отказавшийся подписать договор об ассоциативном членстве с ЕС.

По данным ООН, конфликт в Украине уже унес около 13 тыс. жизней.