В суде не приняли уточненный иск MG Baltic против Бакаса

Суд отказался принимать уточненный иск концерна MG Baltic против государства, в котором в качестве ответчика стремились привлечь и бывшего председателя парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутаса Бакаса.

Такое решение Вильнюсский городской окружной суд принял в минувшую пятницу, но концерн намерен его обжаловать.

Суд утверждает, что уточненным иском MG Baltic изменил и требование иска и его основание одновременно, а это не соответствует требованиям Гражданского Кодекса.

Концерн просил суд присудить 800 000 евро нематериального ущерба у государства и директора Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюса Яунишкиса, однако в конце июля уточнил иск, пытаясь привлечь в качестве ответчика и В. Бакаса.

Политик сообщил BNS, что такими действиями MG Baltic стремится дискредитировать проведенное в прошлом году КНБО парламентское расследование и запугать политиков, которые выявили действия концерна.

Концерн же утверждает, что В. Бакас явно злоупотреблял имевшимися полномочиями главы комитета Сейма Литвы и парламентария и превысил их.

По его мнению, В. Бакас незаконно предал гласности, использовали и сознательно ложным образом интерпретировал данные разведки, прикрываясь общественным интересом, удовлетворял исключительно личные политические интересы.

Иск против государства подали сам концерн и упомянутые в опубликованных в прошлом году справках ДГБ следующие лица: бывший прокурор Рамутис Янцявичюс, президент MG Baltic Дарюс Моцкус, ведущая телеканала LNK Зита Саракене, бывший член правления концерна Романас Раулинайтис.

Истцы обвиняют государства и глава ДГБ в незаконной деятельности и в сборе в течение 13 лет, и позднейшей публикации информации, связанной с ними. Они также утверждают, что КНБО, имевший влияние на бизнес-политику, грубо оскорбил их честь и достоинство.

В материалах, переданных в прошлом году ДГБ комитету, зафиксированы беседы представителей MG Baltic, упоминается, что MG Baltic представляет угрозу национальной безопасности Литвы, что концерн подкупал и шантажировал политиков.

Концерн назвал эти данные разведки собранием мнений и предположений.

На основе этих справок комитет сейма сформулировал выводы парламентского расследования о ненадлежащем влиянии бизнеса на политику, в июне 2018 года их утвердил Сейм Литвы.