Российскому активисту Горскому по-прежнему не удается получить убежище в Литве

Приехавшему в Литву два года назад российскому активисту Юрию Горскому по-прежнему не удается получить политическое убежище.

После того, как Департамент миграции Литвы(ДМ) немного раньше в этом году второй раз отклонил просьбу представляющегося националистом россиянина относительно убежища, обоснованность этого решения на прошлой неделе подтвердил Вильнюсский окружной административный суд.

"Суд первой инстанции оставил в силе решение ДМ", – сказал в понедельник BNS адвокат Ю. Горского Лауринас Бекша.

По словам юриста, его клиент решил обжаловать это решение.

Ни представители ДМ, ни представители суда не комментируют содержание дела, аргументируя секретностью предоставленной разведкой информации и защитой личных данных.

Ю. Горский в своем фейсбуке сетовал, что суд не принял во внимание письма в его защиту, написанные несколькими неправительственными организациями. Он также утверждал, что даже он сам не получает информации о том, каким образом он представляет угрозу для национальной безопасности Литвы.

Первый раз ДМ отказался предоставить россиянину убежище в мае прошлого года с учетом информации, предоставленной разведкой. Впоследствии в результате судебного разбирательства Главный административный суд Литвы указал пересмотреть просьбу Ю. Горского.

В первом решении ДМ цитировались утверждения Департамента госбезопасности (ДГБ), что Ю. Горский поддерживал контакты с российскими разведывательными ведомствами, а его действие в Литве имеет признаки проведения в жизнь российской политики.

Между тем Freedom House охарактеризовала россиянина как контролируемого Кремлем провокатора, лишь имитирующего оппозиционную деятельность.

Ю. Горский говорит, что эти утверждения лишены оснований и были созданы его политическими конкурентами, российскими оппозиционными политиками в Литве и Украине, а также одним блогером.

Ю. Горский прибыл в Литву в июле 2017 года, он утверждает, что сбежал из-под домашнего ареста в России.

Правоохранительные органы России подозревают, что Ю. Горский во время националистических маршей публично призывал к экстремистской деятельности. Активист значится в списке российских экстремистов.

Сам Ю. Горский утверждает, что дело против него носит политический характер, а Москва хочет расправиться с ним из-за общественной деятельности.