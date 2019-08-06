После того, как Департамент миграции Литвы(ДМ) немного раньше в этом году второй раз отклонил просьбу представляющегося националистом россиянина относительно убежища, обоснованность этого решения на прошлой неделе подтвердил Вильнюсский окружной административный суд.

"Суд первой инстанции оставил в силе решение ДМ", – сказал в понедельник BNS адвокат Ю. Горского Лауринас Бекша.

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По словам юриста, его клиент решил обжаловать это решение.

Ни представители ДМ, ни представители суда не комментируют содержание дела, аргументируя секретностью предоставленной разведкой информации и защитой личных данных.

Ю. Горский в своем фейсбуке сетовал, что суд не принял во внимание письма в его защиту, написанные несколькими неправительственными организациями. Он также утверждал, что даже он сам не получает информации о том, каким образом он представляет угрозу для национальной безопасности Литвы.

Первый раз ДМ отказался предоставить россиянину убежище в мае прошлого года с учетом информации, предоставленной разведкой. Впоследствии в результате судебного разбирательства Главный административный суд Литвы указал пересмотреть просьбу Ю. Горского.

В первом решении ДМ цитировались утверждения Департамента госбезопасности (ДГБ), что Ю. Горский поддерживал контакты с российскими разведывательными ведомствами, а его действие в Литве имеет признаки проведения в жизнь российской политики.

Между тем Freedom House охарактеризовала россиянина как контролируемого Кремлем провокатора, лишь имитирующего оппозиционную деятельность.

Ю. Горский говорит, что эти утверждения лишены оснований и были созданы его политическими конкурентами, российскими оппозиционными политиками в Литве и Украине, а также одним блогером.

Ю. Горский прибыл в Литву в июле 2017 года, он утверждает, что сбежал из-под домашнего ареста в России.

Правоохранительные органы России подозревают, что Ю. Горский во время националистических маршей публично призывал к экстремистской деятельности. Активист значится в списке российских экстремистов.

Сам Ю. Горский утверждает, что дело против него носит политический характер, а Москва хочет расправиться с ним из-за общественной деятельности.