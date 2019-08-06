Вильнюсский муниципалитет вернул вывезенные вещи в дом Зуокасов

Вывезенные из дома Зуокасов 31 июля вещи, принадлежащие Фонду им. Йонаса Мекаса, вернули.

5 августа директор администрации Вильнюсской мэрии Повилас Подярскис сказал СМИ, что вещи из дома Зуокасов увезти решили он и еще несколько человек.

"Мы договорились, что вернем эти вещи в указанное помещение, это с удовольствием сделаем на этой неделе. Мы также хотим извиниться перед главой Фонда им. Й.Мекаса и Артурасом Зуокасом за преждевременно распространенную информацию и поспешные действия", – сказал после встречи с адвокатом Фонда BNS Подярскис.

Он сказал, что вещи вернут на этой неделе. Вернут все, включая работы художников, которые заявили на них свои права. "Мы получили заявления ряда художников, они просили передать их работы Фонду им. Й.Мекаса, мы с этим согласны", – сказал Подярскис.

Адвокат Фонда Реда Матулюкште сказала, что достигнутое соглашение и принесенные извинения удовлетворили фонд.

"Насколько я знаю, извинились, да - этого достаточно", – сказала адвокат.

Она подтеврдила, что Фонд заберет из полиции заявление о краже вещей из помещения по адресу ул. Ужупё, 30. Именно так Фонд оценил передачу Агне Зуокене около 100 ящиков муниципалитету.

DELFI напоминает, что в минувшую среду из дома Зуокасов на двух микроавтобусах были вывезены как подозревают произведения искусства, принадлежавшие Йонасу Мекасу. Вещи были переданы муниципалитету. В мэрию обратилась супруга Зуокаса Агне.