В Вильнюсе снята памятная доска поэту Вальсюнене

В Вильнюсе во вторник утром была снята памятная доска поэту Валерии Вальсюнене, которая работала на советскую службу госбезопасности, сообщают новости TV3.

Эту информацию BNS подтвердил пресс-секретарь Ремигиюса Шимашюса Александрас Зубряковас.

Памятная доска появилась в советское время в столичном районе Жверинас. Ее решили снять, оценив данные о том, что Вальсюнене, которую сослали в Красноярскую область, была завербована МГБ. В результате ее сотрудничества с оккупационной властью сотрудники госбезопасности арестовали 40 членов Литовского народного совета.

В их числе и генерал Йонас Норейка-Ветра. Напомним, что памятную доску Норейке со здания Академической библиотеки сняли 27 июля. Мотивом для принятия такого решения послужил тот факт, что он выполнял постановления нацистского руководства, связанные с изоляцией евреев.

Позже Вальсюнене работала в Союзе писателей Литвы. Ее имя упоминается и в других агентурных делах, направленных против католического духовенства и интеллигенции.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс подчеркнул, что она намеренно предала граждан Литвы и таким образом разрушила их судьбы.

"Неважно нацисты или советская власть – нанесение вреда людям путем сотрудничества с этими режимами не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах", – сказал Шимашюс накануне снятия памятной доски.

Решение о снятии этой памятной доски приняла специальная комиссия, в состав которой входят историки, политики, деятели искусства и представители Союза архитекторов.