Истребители НАТО 14 раз сопроводили российские военные самолеты

Истребители НАТО на прошлой неделе 14 раз поднимались в воздух для сопровождения летевших в международном пространстве над Балтикой российские военные самолеты, сообщило в понедельник Министерство обороны.

Натовские истребители сопровождали российские военные самолеты каждый день, за исключением субботы. Обычно истребители НАТО поднимаются в воздух для осуществления своей миссии несколько раз в неделю.

Чаще всего истребители союзников поднимались в воздух в пятницу – четыре раза, в среду и четверг – по три раза, в понедельник – два раза, во вторник и в воскресенье – по одному разу.

Чаще всего им пришлось сопровождать истребители "Су-24", "Су-27" и транспортный самолет "Ан-26", а также патрульный самолет "Ил-38", самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления "А-50".

Сообщается, что в пятницу некоторые из этих самолетов участвовали в учениях: они поднялись в воздух в Калининградской области и вернулись назад.

Большинство самолетов летело с отключенным транспондером, без плана полета и не поддерживало связь с Региональным центром управления полетами.

Натовская миссия воздушной полиции в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.