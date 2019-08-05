Barclays покидает Литву: пожалуйста - за субсидии, спасибо - за хорошие зарплаты

Работодатель с хорошей репутацией, предлагавший отличные зарплаты, которому за создание рабочих мест платило правительство Литвы. Примерно так можно охарактеризовать работавший в Литве 10 лет центр банка Barclays.

В минувшие выходные со здания Green Hall на ул. Упес сняли вывеску Barclays. О том, что банк уходит из Литвы, стало известно в декабре 2018 года. Около 460 рабочих мест обещают перевести в международный центр программирования и компанию HCL Technologies.

Barclays пришел в Литву в разгар экономического кризиса. 15 октября 2009 года правительство Литвы сообщило о подписании инвестиционного соглашения с британской Barclays Technology Centre Limited. Компания обязалась не менее 5 лет работать в Литве и до конца 2011 года трудоустроить не менее 250 высококвалифицированных специалистов.

"В обмен правительство субсидирует создание новых рабочих мест в центре Barclays", – сообщалось в пресс-релизе.

Это известие о субсидиях вызвало немало пересудов. Позже тогдашний министр экономики Дайнюс Крейвис сказал, что деньги государства окупятся в течение 8 месяцев.

"Мы говорим о 100 000 евро и в основном о европейских средствах на обучение работников, на создание рабочих мест. (...) Но за два месяца Barclays заплатил в бюджет Литвы 1,3 млн. литов", – сказал Крейвис.

Однако точные суммы субсидий так и остались не названы, указали, что это коммерческая тайна.

С весны 2010 года ходили слухи о высоких зарплатах работников Barclays. В 2017 году, когда "Содра" стала сообщать о средних зарплатах, эти слухи подтвердились.

Выяснилось, что в январе 2017 года средние зарплаты в Barclays Group Operations Limited было 1972 евро "на бумаге".

Сегодня Barclays уходит из Литвы. Количество работников сокращается (1 августа их было 117).

Причина ухода компании из Литвы неясна.

"Причины мне не известны, но бизнес считает, смотрит, где лучше", – сказала BNS глава "Форума инвесторов" Рута Скирене.