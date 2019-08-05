После удаления памятной доски Норейке некоторые члены Союза стрелков предлагают исключить Шимашюса

После того как в Вильнюсе была снята памятная доска в честь Йонаса Норейки-генерала Ветры, в Вильнюсе в Союзе стрелков прошли эмоциональные дискуссии. Некоторые члены союза даже предложили исключить Шимашюса из его рядов. Однако это может сделать лишь почетный суд Союза стрелков. Он пока такого обращения не получал.

DELFI получил обращение троих членов Союза стрелков – Гедиминаса Армонавичюса, Ритиса Непаса и Кястутиса Маркявичюса - к командующему Союзом стрелков полковнику-лейтенанту Гинтарасу Коризне в связи с "публичными действиями Ремигиюса Шимашюса, направленными против литовских офицеров, основателей государства и его защитников".

По оценке этих трех членов Союза стрелков, "Шимашюс, не углубляясь в исторический период и контекст, вместе с заинтересованными лицами, такими как Ренальдас Вайсбродас, Андрюс Куликаускас, проводит операцию по клевете на историю Литвы и ее уничтожению".

"Когда автор инициативы переименования аллеи К.Шкирпы Вайсбродас занимал пост исполнительного директора Еврейской общины Литвы, в Вильнюсе открыли памятную доску Аббе Ковнеру – участнику убийства в деревне Канюкай. Эта памятная доска была открыта в здании Общины евреев Литвы в марте 2018 года. Председатель общины Фаина Куклянски заметила, что для местных евреев Ковнер - подпольщик вильнюсского гетто, смелый партизан, мститель, поэт.

Когда Шимашюс был министром, он участвовал в открытии памятной доски Менахему Бегину, инициатору взрыва в King David hotel в Иерусалиме, в котором жили гражданские лица из Великобритании. Поэтому возникает вопрос, дает ли тот факт, что он передал бывшее помещение Движения либералов в центре Вильнюса стрелкам ему статус неприкосновенности и полную свободу действий, даже если они антигосударственные?", – вопрошали подписавшие документ лица.

По их оценке, "Шимашюс не достоин звания стрелка и его надо исключить из рядов Союза стрелков".

Вайсбродас сказал, что даже не знает, как реагировать на такие заявления: "Это возмущение людей и попытка вместо того, чтобы говорить о сложной истории, поднимать вопросы другого государства. Мне это кажется признаками незрелости – попыткой прятаться за чужими именами. Мне это кажется странным".

Командующий союзом стрелков Коризна сказал, что он этого обращения не получал.

"Самое интересное, что вы его получаете раньше меня. В таком случае эти люди сами нарушают правила Кодекса этики стрелков", – заметил Коризна.

Однако он не скрывал, что в организации возникли дискуссии по вопросу оценки деятельности Шимашюса. Правда, он заметил, что в основе этих дискуссий лежат эмоции, а не аргументы. Коризна сказал, что в почетный суд может обращаться любой стрелок. По данным Коризны, почетный суд никакого обращения по вопросу Шимашюса не получал.