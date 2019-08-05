Начинается раздача продуктов питания нуждающимся жителям Литвы

Агентство Европейского социального фонда в понедельник в четвертый раз в этом году приступает к раздаче продуктов питания нуждающимся гражданам.

В понедельник продукты будут доставлены в самоуправления, жители получат наборы из 10-и продуктов питания: консервы, растительное масло, рис и гречневая крупа, консервированный суп-рассольник, овсяное печенье с кусочками шоколада.

По данным Агентства Европейского социального фонда, помощь продуктами питания должно получить более 177 тыс. нуждающихся граждан. В общей сложности им намечается раздать более 1350 тонн продуктов питания.

Поставщики продуктов питания представят их во все 60 органов самоуправления страны до 19 августа.

"Количество продуктов очень велико, нужно обеспечить надлежащие условия складирования, поэтому доставку продуктов питания более чем на 600 раздаточных пунктов органы самоуправления организуют в соответствии с установленным ими графиком. На конкретные раздаточные пункты продукты поступят в разное время", – говорится в сообщении Агентства Европейского социального фонда.

Продукты питания и предметы гигиены могут получить те жители, чьи среднемесячные доходы на одного члена семьи не превышают 183 евро (1,5 величины поддерживаемых государством доходов) в месяц. Органы самоуправления могут устанавливать порядок, что такая помощь в силу объективных причин может быть назначена и в том случае, если доходы на одного человека в семье превышают 183 евро.

На закупку продуктов питания и предметов гигиены в 2019–2020 годах выделено 24 млн евро средств Европейского Фонда поддержки наиболее нуждающихся жителей.

Помощь нуждающимся гражданам ранее не раз подвергалась критике за низкое качество продуктов или слишком дорого приобретенные продукты. Вильнюсской окружной административный суд в июне еще раз подтвердил, что поставленные агентством Pontem куриные консервы были негодными – АгентствоЕвропейского социального фонда, которое закупило более миллиона банок, за часть их решила не платить.

Суды еще в 2018 году решили, что Литовское агентство регулирования рынка сельскохозяйственной продукции и продуктов питания должно вернуть Агентству Европейского социального фонда 332 тыс. евро за приобретенные слишком дорого продукты питания для нуждающихся.