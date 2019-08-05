Должники в Литве нашли способ ухода от приставов: арест счета больше не страшен

По мере расширения сектора финансовых технологий работа приставов усложняется. Должники научились скрывать доходы, а приставы ничего с этим не могут сделать. У литовских ведомств нет ответа на вопрос, что делать в таких случаях. Однако в данном случае литовские ведомства в одиночку ничего сделать не смогут.

Читатель DELFI Юстас (настоящее имя редакции известно) рассказал, как он с помощью fintech компаний обходит приставов. По его словам, пока его литовские счета арестованы, он может пользоваться услугами зарегистрированных за границей компаний.

"Представьте, вы оказываетесь в такой ситуации, когда к вам приходит пристав, а денег нет и взять их негде. Закрыты все твои литовские счета. Тогда надо либо наличными пользоваться и не показывать их, либо узнаешь от знакомых о компания fintech. Получаешь карту с американским, французским, немецким или еще каким-то IBAN по почте и пользуешься ею, у приставов к ней нет доступа. (…) Возможно, у приставов есть доступ к счетам компаний, зарегистрированных в Литве", – рассказал собеседник.

"Конечно, есть границы здравого смысла, сколько-то переводишь на литовский счет, чтобы высчитывали", – прибавил он.

Он сказал, что чаще всего на такой счет переводит не зарплату, а доходы, например, с индивидуальной деятельности. Он заверил, что Государственная налоговая инспекция (ГНИ) тут никакой проблемы не видит.

"ГНИ относится прагматично, если это небольшие суммы - до 12 000 евро в месяц и с низ платят налоги. Если суммы будут больше, они заметят", – сказал Юстас.

Литовская палата приставов на вопрос DELFI подтвердила, что такая возможность сокрытия средств существует, а по мере расширения спектра таких услуг она усугубляется.

Сами приставы пытались договариваться с такими компаниями, но их усилия не увенчались успехом. Такие компании не хотят ухудшать услуги, которые предоставляют своим клиентам. Поэтому приставы хотели бы, чтобы в качестве посредников выступили государственные ведомства.

Предполагают, что ситуация могла бы измениться, если бы все кредитные компании стали выполнять установки 689 ст. Гражданского процессуального кодекса ЛР, которые дают возможность ограничивать право должника на денежные средства. Иными словами, если бы они присоединились к информационной системе ограничения денежных средств (PLAIS). Администратор этой системы Центра регистров.

Центра регистров в ответе DELFI заметил, что компании fintech перед подключением к их системе должны подключиться к системе Центробанка Литвы KART и подписать соглашение с ГНИ.

Однако они не обязаны этого делать, даже если получают лицензию на предоставление электронных денег в Литве.

"У Центра регистров как администратора PLAIS нет полномочий обязывать компании подключаться к системе PLAIS", – сказано в ответе. Центр регистров отметил, что сейчас система PLAIS работает с 90 кредитными ведомствами.

DELFI интересовался у других ведомств, известна ли им эта проблема и будут ли с ней что-ибо делать. Однако единого конкретного ответа нет.

Центробанк в своем комментарии DELFI заметил, что вопрос взыскания долгов в его компетенцию не входит.

"Политику взыскания долгов формируют и правила устанавливает Минюст, а систему PLAIS администрирует Центр регистров", – указал ЦБ.

Минюст ответил, что деятельность финансовых институтов в Литве контролируют ЦБ и Минфин и подключение к PLAIS должен гарантировать ЦБ.

"Что касается возможности взыскания средств с должника, если он пользуется счетами в зарубежных финансовых учреждениях, то мы предлагаем обратиться в Минюст", – прибавил Минфин.

Минюст заметил, что если должник работает в Литве, то пристав должен обращаться к работодателю, который и будет переводить часть зарплаты в счет долга.

Представитель ГНИ Раса Вирвилене сказала, что жители обязаны декларировать счета за границей и в электронных денежных учреждениях, если суммы оборота на них достигают 15 000 евро и больше в год.