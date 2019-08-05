За нарушение правил водителя ждет штраф

Водители, которые предоставляют услугу подвоза пассажиров, часто попадают в поле зрения других участников движения из- за нарушений и нередко становятся участниками ДТП. Однако на этот раз внимание привлек не только водитель, но и пассажир. Было сделано видео, на котором зафиксировано, как пассажир до половины вылез из окна ехавшего автомобиля Toyota Prius.

"Видео ужасное, никакой ответственности. Видео снято в субботу утром" – рассказал порталу Autobanas.lt читатель, приславший видео. Он предположил, что и водитель, и пассажир были пьяны.

Читатель указал, что передал видео в полицию и компании, на которую работает водитель.

"Привет водителю Prius – надеюсь, нескоро увидим тебя за рулем", – писал читатель.

Портал autobanas.lt напоминает, что за безответственное поведение пассажиров отвечает водитель.

Пассажиров, которые высовываются из окон, наказывают за езду без ремня, но водителя ждет более суровое наказание.

Полиция рассмотрела ряд подобных дел за хулиганское и опасное вождение.

За такое нарушение ПДД грозит штраф от 450 до 550 евро, плюс лишение прав на 1-2 года.